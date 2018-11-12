掃到韓流颱風尾 綠營新秀陷苦戰

2018年11月12日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

「韓流」威力轟炸全台，不僅殺得民進黨各縣市長候選人手腳大亂，更牽動地方市議員席次消長。地方人士指出，民進黨候選人陳其邁深陷民調拉鋸之苦，加上中央施政疲軟、小黨夾擊，綠營議員選情極度不樂觀，根據民調不少老將、新人紛紛掉出安全名單，多數選區想「席次全壘打」恐難上加難。

綠委許智傑坦言，2014年民進黨氣勢大好，陳菊當母雞的氣勢旺到像秋風掃落葉，連帶拉抬不少議員選票，坦言陳其邁今年狀況確實不如往年。但許也直言，陳其邁在政見發表會上仍可急起直追，議員選情未必不樂觀，倒數12天仍有可為。

高雄市議員共66席，在2014選舉，民進黨拿下33席，若加上泛綠議員，共38席在議會過半。這屆民進黨新人分別有鄭孟洳、林智鴻、李雅慧、黃文益、江瑞鴻、許乃文6人，根據綠營內部民調，新人在10月時都被擠出安全名單，政壇人士形容，當時完全是「母雞失靈、小雞撐母雞」狀況。

民調顯示，藍綠搖擺區的鳳山，國民黨原只有3席，但這屆藍營氣勢好，民調顯示會增加1席；雖然綠營氣勢差，但時力提名的黃捷則在安全名單之內，反而是民進黨提名的林智鴻、劉世賢都掉在第9、11名。

此外，以公教人員居多的前金、新興、苓雅區，近來也流傳一份民調，指出國民黨籍的陳若翠擠進安全名單，綠營老將周玲妏則掉在第7名；三民區則呈現混戰狀態，基進黨候選人陳柏惟近來靠打韓國瑜增加許多人氣，加上時力的空氣票，讓民進黨票源緊縮不少。

不過，林智鴻表示，韓國瑜近來表現不佳，認為現在是已是「小雞撐母雞，母雞也在帶小雞」的互相協力狀態。

(中國時報)