一邊一國造勢晚會 扁出席未上台致詞

2018年11月12日 04:11 中國時報 曹明正 、 劉宥廷 、 崔慈悌 ／綜合報導 ／綜合報導

一邊一國連線11日晚上在三鳳宮廟埕舉辦「阿扁總統受政治迫害10周年音樂晚會」，前總統陳水扁出席未上台，現場透過5分鐘短片，表達如何受到迫害，最後與兒子陳致中合體，高唱〈台灣中國一邊一國〉，主持人稱現場湧進7000人挺阿扁，扁離開前跟支持者一一握手快20分鐘才結束。

短片中，陳水扁中氣十足說，10年前的今天，他受到政治迫害，手被上銬，被送到土城看守所，第1關就是被要求將衣服脫光光，被檢查前面是不是有入珠，後面屁股有沒有藏毒品，用這種方式被汙辱。

他說，他不是暴力犯，也不會逃亡，為什麼要被上手銬，竟然是因為「上面交代」，要讓記者拍，後來說不用銬了，因為已經拍夠了。

阿扁說，羈押理由一變再變，逃亡、串證、接受國外團體邀請不一而足。他抱怨如用同樣標準，馬英九不用押嗎？為什麼放馬在外面趴趴走，根本是雙重標準、有針對性。

他說，這樣的政治迫害講不完，好加在有大家的鼓勵、支持，包括這次晚會有這麼多人來參加，他非常感動，他欠大家很多，欠台灣人民很多，只要他還活著，只要他還可以呼吸，絕對用他的性命奉獻給這塊土地。

蔡英文總統日前嗆國民黨這次選舉要教訓民進黨，「國民黨憑什麼？」扁昨天也透過「新勇哥物語」表示，人民最大，人民有權透過選票教訓民進黨，就如同前兩次大選，人民用民主選票教訓國民黨。

扁另質疑，得罪的反改革者畢竟是少數，多數支持改革，他質疑，選舉大環境如有困難，應該另有原因。

(中國時報)