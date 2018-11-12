提拔政壇新秀 議會世代交替

2018年11月12日 04:11 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜在全台掀起 「韓流」，新黨主席郁慕明接受本報專訪表示，「高雄一個韓流，台北也需要一個『很震撼』！」郁慕明表示，新黨今年在北市推出7位市議員候選人，都屬新世代年輕人及中生代，盼能在台北發展成「震撼流」，讓年輕生力軍進入市議會，改變議會結構，增強對未來市長的監督威力。

新人拚全上 民主真諦

郁慕明說，「韓流」現象代表的意義就是沒有永遠執政的政黨，新黨提拔年輕人，重視世代交替，新黨提名7位年輕人若全上，就代表議會應汰舊換新，這就是民主選舉真諦。

新黨今年在台北市推出7位議員候選人，其中3位蘇恆、林明正、侯漢廷組成的「很震撼」連線。郁慕明希望這7位全上，在台北發展成「震撼流」，比美「韓流」。

郁慕明說，民進黨在高雄執政20年，民心思變，而台北市議會也有些議員做了20幾年，一個人做議員可以做這麼久嗎？如果老資歷的議員比例多，「市議會豈不是一灘死水嗎？」

他認為，台北若能做到汰舊換新，將來其他議會也都會改變，成為一股風潮，8年、12年、16年就應該要淘汰一批人，這才是政壇應有現象，「大家都沒考慮到培植年輕人。」

另外，談起國民黨台北市長候選人丁守中近期炮火猛烈，郁慕明直言「有加分」，先前感覺丁不夠強勢，如今代表他立場已站清楚；而選前10餘天，丁應更明確表達自我立場始終一致、看不慣從政的人變來變去，每天主打一政策，以強調與現任市長柯文哲的不同。

高雄失守 綠營2020難打

郁慕明另就韓國瑜選情分析指出，韓講話接地氣，再加上民心對民進黨20年來在高雄執政期待落空，「若沒有這樣的民怨，就沒有韓流現象」。他也直言，高雄被韓拿下後，民進黨的2020就難打了，因此傾全黨之力搶救民進黨候選人陳其邁，「但就憑這個樣，救不起來了」。

郁慕明說，原本民眾被蒙蔽，讓陳菊、賴清德成為女神及男神，但若真有心對待高雄，陳菊離開後培養的人才也應繼續為高雄努力，而不是一個個成為中央官員，「老百姓看透了，原來你們都是過河拆橋。」

他進一步說，韓國瑜要為農漁民拼命，把大家的貨物賣出去、讓人走進來，說出百姓內心話；反觀蔡英文都在打高空，講的是政黨政策，如此高調，百姓會覺得「這跟我有什麼關係？」

郁慕明也說，韓國瑜是個純真人物，而他當北農總經理的經歷，讓他有機會接觸基層，做事也用心認真、不擺架子，因此一到高雄，跟民眾完全沒隔閡。他認為，國民黨不用去影響這股韓流，因韓流是民眾對韓國瑜的期待，不見得是支持國民黨。

(中國時報)