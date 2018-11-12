紀念國父 郁慕明感恩致敬

新黨主席郁慕明盼年輕生力軍進入市議會。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導

今天11月12日是國父孫中山誕辰紀念日，新黨將依往例赴國父紀念館行禮。新黨主席郁慕明指出，孫中山開創中華民國，兩蔣總統將台灣穩定下來，之後4位領袖，是誰沒有壯大台灣，政治人物口口聲聲要為人民，「但你們對得起人民嗎？」

郁慕明說，新黨的創黨宣言開場就是追隨孫中山的治國理念；他也強調，如今做任何政治活動，都應該體會過去是怎樣走過來的，是因有前人的努力，才會有今天，「所以要有感恩，感恩這些先人們。」

郁慕明表示，除了國父，新黨會向兩蔣致意，有人問是不是意識形態，「這是感恩」，但若說意識形態也可以，孫中山意識形態就是天下為公、世界大同，天下為公就是大家不要太私心自用，天下是大家的，「所以新黨對孫中山、兩蔣總統是感恩的。」

郁慕明感歎，國父及兩蔣雖然已過去，但台灣不應該忘記他們貢獻；國父在滿清進行革命，是多困難的事，而蔣中正過世時，台灣仍可在風雨中屹立不搖，穩定地面對大陸軍事壓力，蔣經國則建設台灣，變成四小龍之首。

在兩蔣之後的領袖應該要繼續壯大台灣，結果台灣並未壯大，郁慕明問，「是在誰手裡沒有壯大？這些人要負責任啊！」

郁接著說，經過李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文4位領袖，「台灣今天有好嗎？」台灣是貧窮、落後、悲慘，或是正走向開發、收成？「怎麼綠營大本營，居然要讓綠營焦頭爛額、憂心忡忡，就怕今年11月24日高雄變天？台灣如果很好，又何需憂心？」

談起現今大眾對國父誕辰紀念日感覺淡薄，郁慕明說，當家者不重視，所以教出年輕人都是這樣。他感慨，如今不是淡忘的問題，「根本有人不曉得孫文是誰！現在問年輕人孫文是誰，還有人把蔣中正跟孫文搞在一起。」

他直言，年輕人因不了解歷史，不能理性看待問題，胸襟不夠開闊，反而以武斷、狹隘態度去看過去歷史，才會破壞銅像，「若了解很深，不會莽撞行動」。

(中國時報)

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