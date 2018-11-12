蔡英文 選擇親陸政黨或堅持民主

2018年11月12日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

選戰進入倒數，華府台灣同鄉會慶祝50周年，昨天在臉書放上蔡英文總統的祝賀影片，蔡英文在影片中呼籲僑胞回台投票，並表示，這次選舉世界都在看，看台灣人是會選擇一個親陸的政黨，還是會繼續堅持民主和主權。

華府台灣同鄉會10日在馬里蘭州舉辦感恩餐會，包括美國在台協會（AIT）執行理事羅瑞智、國務院台灣協調處處長何樂進、僑委會委員長吳新興、駐美代表處副代表黃敏境等人都親自出席，現場並播放蔡英文預錄的祝賀影片，同鄉會昨天將這段影片放在臉書。

蔡英文在影片中用閩南語致祝賀詞，她說，15年前曾到美國演講，受到同鄉會邀請參加感恩節餐會，因此有很深感觸，無論時間過多久，同鄉會永遠以最大氣力支持故鄉台灣，每次只要台灣有需要，大家都會站出來做台灣海外最大的依靠。

近年台美關係愈來愈好，她舉例，美國國會就通過許多對台重要法案，這其中都有在美的台灣鄉親大力幫忙，她要代表政府表達感謝，「各位在美打拼互相照顧，克服困難，也讓美國社會更了解台灣」。

蔡英文表示，台灣要繼續進步，就不能放棄大家共同堅持的力量，就算遭遇再大困難，都要堅持改革，讓台灣有大發展，這也是為何這些年來她所率領的政府團隊要來打拚、推動各方面建設，「只要我們的國家夠強大，我們就不怕世界局勢的變化；台灣人團結起來，我們就絕對不怕挑戰」。

她說，這次11月24日的選舉，世界都在看，看台灣人是會選擇一個親陸的政黨，還是會繼續堅持民主、堅持主權。她要拜託大家回台灣投票，或者向在台灣的親友拉票，要讓世界看到台灣人的志氣與台灣人的堅持，讓台灣永遠站在守護民主的第一線。

(中國時報)