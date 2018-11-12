APEC行前會議 小英邀張忠謀玩直播

2018年11月12日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

2018年亞太經合（APEC）12日登場，蔡英文總統昨天上午邀集領袖代表張忠謀在官邸舉行行前會議，兩人也在休息空檔上臉書開心直播，張忠謀表示，他在會中會發訊息給所有領袖代表，並與他們自然互動。

今年APEC年會暨領袖峰會12日到18日在巴布亞紐幾內亞舉行，經濟領袖代表團今天上午10點將在總統府召開行前記者會。

張忠謀此行任務重大，17日將與新南向國家經濟領袖同台會談，國發會主委陳美伶也透露，將安排張忠謀與日本首相安倍晉三會面，尋求日本支持加入跨太平洋夥伴全面及進步協定（CPTPP）。此外，我方也在爭取能與美國副總統彭斯會面。

蔡英文昨上午與張忠謀在官邸就APEC相關事宜交換意見，也利用兩人開會空檔，在臉書開直播，生硬的互動，引發不同趣味效果，7個小時內就有25萬次瀏覽。

張忠謀表示，他最近幾周花了很多時間看許多資料，也和蔡總統及多位部長級政府官員進行會議，到APEC會議時，「會有message給所有領袖，也會和APEC領袖有自然互動。」

兼任直播主持人的蔡英文也拋出問題，強調很榮幸張忠謀能代表她出席APEC，「相信國際間會很仔細聽他有什麼話要說？」不料張忠謀只簡單回答「我也很高興接受這個使命」，讓蔡英文一時不知如何反應，笑著說「喔，好！」並解釋「這應該是張創辦人第一次開直播」。

(中國時報)