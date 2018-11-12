蘇起示警 陸美打仗就是為台灣

近期陸美頻交鋒，牽動台海局勢。國安會前祕書長蘇起稱，當前全球衝突熱點中，最危險的就是台灣，「美中要打仗就是為台灣」。（林勁傑攝）

友善列印
中國時報
林勁傑／台北報導

近期陸美頻交鋒，牽動台海局勢。國安會前祕書長蘇起昨示警，兩岸關係與台灣安全現已變成國際，尤其美國非常重視的焦點。包括美國將大陸定調為「競爭」對手後，當今東亞已出現三個「前所未見」。所有衝突熱點中，最危險的就是台灣，「美中要打仗就是為台灣」。對於兩岸關係，蘇起認為民進黨年底大選失利或成兩岸新的「機會之窗」，代表民心思變並迫使蔡政府調整兩岸政策。

會議由「長風基金會」與「台北論壇」主辦，昨日邀請台北論壇董事長蘇起以「美中新棋局下的台灣自處之道」為題演講。

蘇起指出，當下東亞有三個前所未見，包括陸美「競爭」、同時四個衝突熱點；當中包括台海、北韓、南海、東海，以及所有國家都是「修正主義」國家，都在改變現狀，包括台灣。他特別指出，台灣雖嘴上講「維持現狀」，但實際上是公開改變。

在四個衝突熱點中，蘇起進一步警告，「最危險的就是台灣」，陸美真動武最有可能就是為台灣。因為價值最大，可真打、可大打。雖然近來陸美在南海衝突也不斷，但蘇起引美國駐南韓大使、前太平洋司令哈里斯的話說，美國不會為了南海幾顆石頭跟大陸衝突。況且美國也離南海太遠。

至於年底九合一大選，蘇起表示，民進黨若失利或將成為新機會之窗，代表台灣民眾對兩岸現況不滿，迫使蔡政府調整；這一大意義在於台灣民主能自救。

(中國時報)

APEC行前會議 小英邀張忠謀玩直…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。