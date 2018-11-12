蘇起示警 陸美打仗就是為台灣

2018年11月12日 04:11 中國時報 林勁傑／台北報導

近期陸美頻交鋒，牽動台海局勢。國安會前祕書長蘇起昨示警，兩岸關係與台灣安全現已變成國際，尤其美國非常重視的焦點。包括美國將大陸定調為「競爭」對手後，當今東亞已出現三個「前所未見」。所有衝突熱點中，最危險的就是台灣，「美中要打仗就是為台灣」。對於兩岸關係，蘇起認為民進黨年底大選失利或成兩岸新的「機會之窗」，代表民心思變並迫使蔡政府調整兩岸政策。

會議由「長風基金會」與「台北論壇」主辦，昨日邀請台北論壇董事長蘇起以「美中新棋局下的台灣自處之道」為題演講。

蘇起指出，當下東亞有三個前所未見，包括陸美「競爭」、同時四個衝突熱點；當中包括台海、北韓、南海、東海，以及所有國家都是「修正主義」國家，都在改變現狀，包括台灣。他特別指出，台灣雖嘴上講「維持現狀」，但實際上是公開改變。

在四個衝突熱點中，蘇起進一步警告，「最危險的就是台灣」，陸美真動武最有可能就是為台灣。因為價值最大，可真打、可大打。雖然近來陸美在南海衝突也不斷，但蘇起引美國駐南韓大使、前太平洋司令哈里斯的話說，美國不會為了南海幾顆石頭跟大陸衝突。況且美國也離南海太遠。

至於年底九合一大選，蘇起表示，民進黨若失利或將成為新機會之窗，代表台灣民眾對兩岸現況不滿，迫使蔡政府調整；這一大意義在於台灣民主能自救。

(中國時報)