竹縣整合見效 楊文科領先

2018年11月12日 04:11 中國時報 楊宗灝 、 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

徐欣瑩（中）夾帶十餘年縣議員及立委資歷，問鼎縣長。（莊旻靜攝）

鄭朝方（左二）積極進攻，企圖翻轉新竹縣政治版圖。（莊旻靜攝）

新竹縣長選情調查

年底新竹縣長之爭，根據旺旺中時媒體集團最新民調，國民黨籍楊文科以28.7％的支持度，領先對手民國黨籍徐欣瑩26.3％，及民進黨籍鄭朝方10.5％。中間選民部分，楊文科也以31.7％，超越徐、鄭的26.9％、10.9％，顯示選戰後期國民黨穩定整合，陸軍戰鬥序列已然成形。

徐欣瑩 看好度暫居首

根據民調顯示，楊文科在「如果明天就是投票日，您會投票支持誰？」選項，以28.7％勝過徐欣瑩的26.3％，及鄭朝方的10.5％。該選項無反應的中間選民，續問較有可能會支持的政黨或無黨籍縣長人選，楊文科也以31.7％，贏過徐欣瑩的26.9％及鄭朝方的10.9％。

但在看好度方面，徐欣瑩則以36.1％，高過楊文科的27.9％及鄭朝方的7.3％。值得注意的是，交叉分析發現，楊文科共囊括57.7％泛藍選民支持，鄭朝方則拿下53.9％泛綠選民支持，徐欣瑩藍、綠支持各為22.4％、26.2％。顯示決戰時刻愈近，藍綠日漸歸隊。

中間選民 較挺楊文科

楊文科競選團隊表示，根據團隊選前20天到14天蒐集的資料及民調，有3、4份均維持領先，且落差3到6個百分點，呈現黃金交叉，可看出泛藍團結、大環境對於民進黨的不滿，以及藍營新星韓國瑜外溢效應，對楊文科整體選情有助益。

楊文科競選團隊透露，黨中央已有指示「新竹縣一定要守住」，未來前總統馬英九、立委助選團也將加強輔選，韓國瑜亦在聯繫中，在最後關頭緊鑼密鼓掃街、固樁，也會防衛負面文宣及抹黑，有信心贏得此次選舉。

鄭朝方落後 加緊努力

徐欣瑩競選總部發言人陳程振回應，楊文科陣營面臨電子遊藝場發照爭議、地價稅暴漲引民怨、國民黨大規模賄選被抓，為什麼民調會持續升高？大家想一想這樣子合理嗎？

鄭朝方競選團隊則回應，與他們內部民調結果相差甚多，鄭朝方近日與許多年輕家長、鄉親朋友互動，能感受到縣民追求改變、新竹共好的決心。

此次民調於11月7日、8日，針對新竹縣長選情進行電話後二碼隨機抽樣人員電話訪問，有效樣本數為1077人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

(中國時報)