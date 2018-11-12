吳芳銘批蔡聽話就有官做

2018年11月12日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

民進黨嘉義縣長候選人翁章梁11日晚間在民雄國中對面草皮舉行「嘉義1定贏」造勢晚會，現場2萬個座位座無虛席。蔡英文總統、行政院長賴清德、嘉義縣長張花冠都到場站台，連花蓮縣代理縣長蔡碧仲也獻出「處女秀」上台幫翁拉票。對蔡碧仲回嘉義輔選，退出民進黨參選縣長的吳芳銘則嘲諷蔡「只要聽派系的話就有官做」。

蔡碧仲是首位法務部政次接任花蓮代理縣長，他曾任雲林、嘉義等地檢署檢察官8年，後轉任律師，曾為2任嘉義縣長陳明文、張花冠及前雲林縣長蘇治芬等綠營人士的司法案件辯護；蔡妻擔任嘉義市小英之友會理事長，傳聞是陳明文推薦他接任法務部政次一職。

蔡碧仲昨晚首度替翁章梁站台時表示，日前花蓮有民眾中16.5億威力彩頭獎，自己擔任花蓮代理縣長50幾天來，幫人民省了10幾億，就像中彩券；他呼籲嘉義縣民，「選對人就好像中彩券」，要支持出身農家、會做事的翁章梁。

蔡英文則提到，空氣汙染、故宮南院、水井規費等人民的不滿，政府有聽到，也做出相應的改變，大家要相信她，人民的不滿，政府願意承認；人民的建議，政府會採用參考，這就是民主的意義，也是拚性命守護台灣民主的原因。

蔡英文還痛批，過去國民黨執政，大家期待改革要快、建設要公平，要區域均衡，結果馬政府有做任何處理嗎？現在改革這麼辛苦，哪一項不是過去國民黨該做卻沒做的結果？

翁章梁強調，對嘉義未來發展已有想法，未來要推動的政策，一定要台上的行動綠團隊一起勝選才能推動；支持行動綠團隊，就是支持嘉義的轉型，支持嘉義的發展。

對此，無黨籍縣長候選人吳芳銘指出，從蔡碧仲參加翁章梁造勢晚會，可看出民進黨派系化已從地方延伸至中央；蔡碧仲受立委陳明文的推薦，從次長當到代理縣長，如今回嘉義參加造勢晚會，意味只要聽派系的話就有官做。吳芳銘也替張花冠抱屈說，枉費張花冠一片忠心為黨，在公開場所為翁章梁拉票時，竟沒被安排上台致詞。

(中國時報)