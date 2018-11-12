藍綠總統級陣仗 嘉市隔空駁火

前總統馬英九（左）11日到嘉義市東市場陪同黃敏惠（中）拜票，攤商送上棒球請他簽名。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉市報導
蔡英文總統（左）11日到嘉義市為涂醒哲（中）站台。（呂妍庭攝）

嘉義市長藍綠候選人廝殺激烈，選前倒數第2個超級星期天，蔡英文總統與前總統馬英九不約而同挺進嘉市，各自為所屬政黨市長候選人涂醒哲、黃敏惠造勢固樁，隔空拚場過招。藍營對黃敏惠的選情有信心；蔡英文除肯定涂醒哲是肯做事、有政績的市長，也向國民黨喊話「丟垃圾的人沒有資格嫌打掃的人掃得慢」，重申她堅持改革的態度不會變。

蔡英文在出席涂醒哲「挺嘉義、顧台灣」造勢場合前，還先參加嘉市醫師公會醫師節慶祝大會，現場喊出醫生挺醫生，「涂醒哲和陳其邁都是醫師」。隨後在5000人的造勢晚會上，蔡英文批國民黨從來不知反省，只會反對、扯後退，強調年底的選舉是支持改革與反對改革的選擇題；行政院長賴清德也強調，嘉義市長選舉不僅是人才之爭，也是攸關台灣價值的選舉。

馬英九則於2個月內5度替黃敏惠拉票，他指出，以往藍營支持者較為隱性，但這次韓國瑜的參選，讓大家都站出來了，相信支持黃敏惠是藍軍一致的看法。

不過，馬前總統頻繁來嘉也招來涂醒哲的反諷，指4年前他能贏陳以真，馬英九幫了很大的忙，「我很感謝他」；讓馬英九聞言不禁反問涂醒哲4年執政民調吊車尾，「我不曉得他為什麼還會想競選連任？」雙方隔空舌戰。

涂醒哲與黃敏惠陣營近日來角力不斷，涂醒哲昨天到東市場周邊拜票後，不到1小時，黃敏惠即偕同馬英九深入東市場；晚間涂醒哲舉辦大型造勢活動，蔡英文、賴清德等黨內大咖現身力挺，黃敏惠也在同時間舉辦「西區大建設，創造經濟新亮點」市政建設說明會，兩陣營互別苗頭，較勁意味相當濃厚。

(中國時報)

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