一步步凝聚向心 楊倒吃甘蔗

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中國時報
／竹縣報導

國民黨籍新竹縣長候選人楊文科在立委林為洲歸隊，及黨主席吳敦義、前總統馬英九全力輔選下，選情倒吃甘蔗，10月以來民調都維持穩定領先，加上與高雄市長候選人韓國瑜合體，更大幅凝聚新竹縣藍軍向心力。

過去新竹縣歷屆選舉都以宗親、派系為主要力量，不過根據本報最新民調數據顯示，藍、綠基本盤都有各自歸隊跡象，如果明天就投票，楊文科掌握57.7％泛藍選民支持，鄭朝方則有53.9％選民支持，顯見愈接近選戰後期，愈凸顯藍、綠組織動員能力。

楊文科10月以來在黨主席吳敦義、前總統馬英九大力輔選下，選情漸入佳境，不但民調維持穩定領先，與高雄市長候選人韓國瑜合體後，更緊密凝聚藍軍向心力。地方人士分析指出，楊文科有豐富的行政經驗，相較於其他兩位主要競爭對手，的確是比較值得信賴的縣長人選。

另一項佐證藍綠基本盤歸隊重點，在於徐欣瑩泛綠支持比率下滑。根據旺旺中時媒體集團10月21日至10月22日民調顯示，徐欣瑩當時掌握36.3％泛綠選民支持，甚至超過民進黨籍候選人鄭朝方的35.7％，但到本次民調，徐卻以26.2％敗給鄭53.9％，顯示新竹縣長之爭，正走向藍綠基本盤對決。

大票倉竹北市，本次民調楊文科以27.7％支持度，緊咬徐欣瑩29.2％，顯見擁有完整行政經歷及縣政規畫經驗的楊文科，近來提出的相關交通、社福、親子政見逐漸發酵。在距離最後不到兩周的投票時間，誰能提出具體、務實的施政方針，就能掌握更多中間選民支持。

(中國時報)

藍綠總統級陣仗 嘉市隔空駁火 基本盤歸隊 有利藍營

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