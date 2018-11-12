基本盤歸隊 有利藍營

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中國時報
／竹縣報導

「北柯南韓」外溢效應已成本屆選戰觀察顯學，在選民結構相對單純的新竹縣，「韓總」接地氣略勝柯文哲白色力量一籌，在地正藍軍緊抓「韓風」，在選戰最後關頭與韓國瑜合體，並邀新北市長候選人侯友宜造勢，都讓新竹縣泛藍支持者凝聚力更強。

民進黨為拉抬黨籍候選人鄭朝方選情，包括蔡英文總統、行政院長賴清德都多次下鄉強力輔選，雖然大環境對執政黨不利，總統牌、院長牌擋不住韓流，但對泛綠支持者仍有號召力，從民調可看出，泛綠選民正在集結。

民國黨候選人徐欣瑩一開始選戰策略，希望藉由柯文哲的高人氣，拉抬自身選戰氣勢。不過柯P似乎未在選民結構相對傳統的新竹縣颳起白色旋風，幾次學姊、學妹合體雖成功創造網路討論話題，但對候選人本身來說，究竟有無加分效果仍有待觀察，反觀藍、綠各自有重量級人士助陣，在沒有政黨奧援的情況下，頗有孤軍奮戰之感。不過徐欣瑩仍有高人氣，選戰最後關頭是否能催出選票是重要關鍵。

國民黨緊抓韓國瑜外溢效應，不但安排楊文科與韓視訊，更透過同框合體加深選民印象。楊文科也親自南下高雄與韓國瑜面談，希望能借重韓總專業，幫助新竹縣13鄉鎮市農特產品拓展海外市場，竹縣、高市聯手拚經濟，對選民來說，是相對務實的具體政見。

「選戰到最後就是比誰的負評少！」地方藍營人士分析，楊文科有竹科、中科背景，又有副縣長的行政經歷，特別是韓國瑜的外溢效應，喚起泛藍鄉親熱情，在選戰後期藍綠回歸的態勢下，能夠維持高漲士氣，將是打贏新竹縣長選戰的重要關鍵。

(中國時報)

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