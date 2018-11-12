告別三低 全球經濟先蹲後跳

2018年11月12日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

全球經濟先蹲後跳！瑞士銀行公布最新預測，隨著全球總產出缺口在上半年被填平，明年貿易爭端趨緩、貿易分流超過預期，就業率低、通貨膨脹率低及經濟成長率低等「三低」不再，全球經濟將走出加護病房，不再是需要靠量化寬鬆（QE）維持生命的病人。而2019年全球經濟將是QE退場後的谷底，2020年後有機會向上逐步攀升。

瑞銀認為，陸美貿易對今年經濟造成衝擊，但隨著雙方有讓步跡象，貿易緊張局勢將得到緩解；再者，貿易分流效應高於預期，對於部分亞洲經濟體的加分效果，抵銷價值鏈斷裂的負面影響；最後則是，美國經濟的加速成長具有更多的結構性色彩。

通膨率升高 將擺脫量化寬鬆

但瑞銀也提醒，美國財政懸崖的陡峭程度超過預期、義大利債務問題可能使歐洲外圍債務壓力擴大、英國硬脫歐的全球成本不亞於陸美貿易戰、油價波動對新興市場利率產生衝擊，都是影響明後年經濟的變數。

瑞銀指出，今年第2季以來，全球平均失業率降至1980年以來的最低點，許多成熟市場的工資壓力，甚至接近金融海嘯以來的最高點，像是日本的工資壓力創下20年來新高，甚至以往失業率很高的歐洲國家，缺工問題和德國（失業率只有3.5％）同樣突出。

其次，世界上有72％的國家，整體通貨膨脹率超過央行設定的目標，這個數字高於2003～2007年經濟繁榮時期的水平，從經濟學的角度看，全球經濟看起來不像一位需要添加貨幣性「生命維持設備」的病人，意思就是說，可望走出貨幣政策量化寬鬆的陰霾。

雖然因為陸美貿易戰，今年的景氣信心明顯受到了打擊，全球經濟成長率從原本預期的4.9％降至3.5％，但這應該是暫時的現象，隨著爭端有解，全球逐漸走出「三低」陰霾，預期消費和投資都將在2020年重新回到成長軌道。

預期消費投資 2020重回成長

瑞銀認為，最快要到明年底，主要經濟體的核心通膨（Core CPI）將回升到2％以上，和金融海嘯前相當，但各央行仍謹慎以對，也只敢把政策利率提高到2008、2009年時的一半，即便是近期穩健升息的聯準會，都可能停下腳步，等到2021年時再次恢復升息。

(中國時報)