迎短鏈革命 林伯豐：台商正處抉擇關鍵

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，全球經濟反轉向下，台灣也將受到波及，2019年貿易、消費表現恐難期待。（王德為攝）

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中國時報
／台北報導

全球經濟反轉向下，台經院景氣預測中心主任孫明德直言，2019年國內貿易、消費表現恐難期待，只能倚賴投資成為支撐國內經濟的新亮點，九合一選後即進入12月，政府應盡快將注意力放在擴大公共投資，再不多做一點準備，明年景氣不好時，將拿不出因應對策。工商協進會理事長林伯豐更強調，全球供應鏈邁入「短鏈革命」時代，台灣製造業正站在決定攸關生死存亡決策的關鍵時刻。

孫明德也表示，歐、日及中國大陸的經濟在去年達到高峰，今年開始反轉下滑，美國則是在今年第3季達到高點，接下來，第4季與明年表現將會較差，檢視全球經濟周期在今年上半年到最高峰後往下，台灣也會受影響，預期明年國內經濟成長率會較今年差。

就2019年台灣經濟主要幾個指標進行分析，孫明德指出，新的一年，對外貿易將沒有今年好，消費方面，因今年10月份開始國內股市表現不佳，連帶影響民眾的消費信心，展望明年股市也不會好到哪去，台灣經濟只能靠投資支撐。

孫明德認為，陸美貿易戰下，許多台商考慮回台投資，將對明年低迷的經濟產生支撐作用，此外，政府也應在擴大公共建設投資上多加把勁，也就是說明年台灣經濟的新亮點要靠投資。

「陸美貿易戰改變了全球供應鏈結構，步入短鏈時代，台商更殷切需要政府協助！」林伯豐指出，為因應全球供應鏈改變，企業紛紛評估赴美、墨、歐等地或鄰近地點設廠，期縮短供應鏈，惟這部分需上下游一齊整合，並加上AI、雲端科技運用，才能披荊斬棘，殺出一條血路，但是這對部分國內中小企業而言，將是一種高難度的挑戰，面對這項變化，台商猶如站在生死存亡、須進行抉擇的重要關鍵時刻，亟待政府協助。

(中國時報)

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