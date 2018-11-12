青安購屋貸款 新增一段式利率1.68％

2018年11月12日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

青年安心成家購屋優惠貸款今年底到期，財政部規畫續辦外，也就外界關切利率不夠優惠上進行檢討，據瞭解，擬在現有兩段式利率方案外，新增一段式利率1.68％供購屋人選擇。經試算，購屋人若可在10年左右便可全數清償，選擇現制兩段式方案較有利，如拉長20至30年還清，採一段式方案利息支出較低，較划算！

不過，天時地利不動產公司總經理張欣民表示，目前民眾購屋最大問題是貸款成數不夠，亟需政府協助。他指出，今年央行為顧及銀行放貸風險，要求房屋貸款上，銀行要調降估值，以致房屋貸款成數較去年低一成至一成五，政府若真想協助青年購屋，理應協調銀行提高貸款成數。

目前青安貸款利率，前2年為郵儲2年期定儲加0.345個百分點，約1.44％，雖較低，但第3年起即適用郵儲2年定儲機動利率加0.645個百分點、來到1.74％，高於部分民營銀行房貸利率，引發爭議，為此，財政部擬新增一段式、較低利率，全案已報院審議。

依財政部最新統計，青安貸款開辦至今年9月底止，已有26.8萬戶受惠，撥貸總額高達1兆734億元，貸款利率較五大銀行新承作放款利率略低0.18至0.32 個百分點；惟在整體房市價量築底、首購族減少，以及與一般房貸利差縮小下，五大銀行的青安撥貸金額占新增購屋貸款金額比率下滑，由105年12月38.9％，降至106年12月的23％，並至今年9月續降為18.4％。

統計今年前9月受理戶數1.6萬戶、受理金額746億元，分別較去年同期大減27.8 ％、33.7％；撥貸金額736億元，也同步減少33.6％。至於觀察承作對象，仍以男性占比較高，統計今年前9月撥貸金額中女性占43.5％，較男性 56.5％低13個百分點。

(中國時報)