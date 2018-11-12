泰山挺田中馬 董總連3年響應

泰山力挺在地田中馬拉松，除熱力補給5265箱飲品外，董事長詹逸宏、總經理詹景超連續三年帶領團隊參加，表達在地企業對田中的支持。（泰山企業提供）

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中國時報
／台北報導

力挺在地賽事，除大力贊助，泰山企業董總撩落去，率隊增加第七屆田中馬拉松！泰山企業主管指出，田中馬拉松被跑友譽為最有人情味賽事，年年報名秒殺、活動前區內民宿、飯店更是一房難求；董事長詹逸宏與總經理詹景超昨日已是連續第3年帶領團隊參加。

企業工廠位於彰化田中，泰山表示，從2012年第1年田中馬拉松籌辦開始，對其支持便從不停歇，且贊助不斷提升。今年第七屆田中馬拉松，贊助量來到5,265箱，包括包裝水3095箱、BUFF1200箱、Cheers Body850箱，以及其他產品120箱，同時有88位員工參賽，另發動60位志工自願協助補給。詹逸宏這次參加，已是第3次挑戰半馬，號稱泰山鐵人的詹景超則再度現身全馬領跑行列。

田中是台灣的米倉，此賽事的特色是讓全國跑者用雙腳體驗稻香、米香，一起在綠色田野與森林休閒廊道呼吸，欣賞八堡圳孕育的阡陌黃金稻穗，這場賽事的特色並不鼓勵競速，選手可以悠遊田園水圳或享受森林步道，感受田中熱情人文，體驗台灣農業活力。

整個賽道旁，地方民眾扶老攜幼的拿著家中任何道具敲擊，對著來往的選手大喊加油，一路的補給更是豐盛膨湃，跑者隨時可以停一停體驗每一個據點的特色，彷彿大拜拜的嘉年華盛會。

泰山企業600名員工，從第1年的8位跑者參賽，到今年、第7年已有88位跑友參與這項盛會，志工也從原來的10位成長到60位，許多員工隔天仍要投入產線與各地業務，仍從南到北在田中集合，熱情奉獻田中的在地大賽。

不管是跑友還是志工，泰山在這場賽事都是手腳不停歇，補給站的志工面對將近17,000的跑友，有志工一次扛出3箱泰山純水，有人負責1分鐘送上數瓶的速度，搭配一抹微笑及道賀話語，感動許多跑友道謝。

(中國時報)

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