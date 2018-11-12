流感疫苗現爆打潮 公自費雙缺

2018年11月12日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

今年流感疫苗出現「爆打潮」，打亂供應節奏，因而出現醫師呼籲民眾趕緊施打疫苗時，卻發生史上第1次公費、自費流感「雙雙短缺」的矛盾，「緩打」的等待正與疫情爆發爭搶時間，國人生命安全受到威脅、荷包也瘦了。

國內流感接種數量已達337萬劑，比去年同期多出48萬劑，3歲以上接種的0.5ml劑型公費流感疫苗在11月中旬供貨吃緊，現在市面上約剩80萬劑疫苗，下一波疫苗輸進前，政府採取疫苗調控暫度難關。

疾管署副署長莊人祥表示，往年11月中旬是所有公費疫苗的交貨時程，今年因為世界衛生組織（WHO）改變疫苗株，導致生產日期與交貨日期遞延，現在比去年同期短缺約140萬劑，預計12月中旬所有疫苗才能交貨及配送。

由於11月1日起的校園接種，1天可用掉10萬劑，莊人祥指出，80萬劑疫苗在各縣市醫療單位，為了確保醫療院所擁有足夠疫苗提供高危險族群使用，率先暫停部分縣市校園疫苗接種，直到疫苗供貨恢復正常。

台大醫師黃立民指出，以前從未發生自費與公費疫苗同時吃緊。公費流感疫苗供貨正常要等1個月，可是疾管署流感情報站預測11月18日至24日這一周，國內急診類流感進入「破萬人次」、預估1萬115人次，開始「火燒屁股」的危急感。

同時台大醫師李秉穎強調，由於南半球這一季流感疫情嚴重，加上國內已有死亡病例出現，呼籲國人趕緊施打疫苗。以澳洲今年剛過的流感季為例，第1周感染流感病毒的人已是6年來同期新高，而澳洲去年流感季約有1000多人死亡。

公費疫苗吃緊，加速自費四價疫苗熱銷，原本50萬劑不夠用、已追加將近40萬劑，造成四價自費疫苗賺贏公費疫苗，民眾花費的金額超過10億元，而且自費、公費「雙缺」可能危及民眾生命，黃立民表示，目前疫苗吃緊多少會影響保護時程，恐怕來不及抵抗明年流感高峰。

(中國時報)