台灣中藥房文化 將成絕響

2018年11月12日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

到中藥房抓帖養生補氣的藥方，是台灣再平常不過的生活風景，但這傳統文化卻以每年300家的速度關門！衛福部1993年訂中藥商落日條款，25年來不培訓、不考試，沒再發過一張執業許可證，執業的老人家凋零，藥房就面臨關門命運。中藥商業同業公會全國聯合會統計，2017年包含基隆、新竹、台東、花蓮已不到100家，澎湖更剩不到20家。

目前領有中藥材販售證照者平均年齡逾61歲，中華民國中藥商業同業公會全國聯合會統計，1993年全盛時期，全台約有1萬5千多家藥行，但落日條款後，1998年剩1萬695家，2017年只剩8420家，平均每年關300多家。

藥房關門 抓藥千里而來

中藥全聯會指出，全台僅新北市中藥行有1011家，其次彰化縣673家、台中市663家，台北市、高雄市、台南市也還有600家以上，其他縣市約200到300家；花東和離島最慘，花蓮僅70家、台東60家，澎湖僅18家。

「花蓮最近又死兩個，只剩68家啦，」花蓮中藥商業公會理事長龐寶霖直言，花蓮中藥行10年來收了5成以上，死一個、關一間，整個新城只剩他一家獨撐，55歲的他是花蓮最年輕的藥行老闆，民眾想抓藥得千里迢迢而來。對政府幾乎死心的他說，台灣中藥行明明保留全世界最好傳統，兒子從小跟他學藥，卻看不到未來，父子已規畫到大陸執業。

北市王媽媽說，家人喉嚨痛或肚子痛，就到隔壁巷子抓點金銀花泡熱水喝；秋涼時抓貫眾、荊芥、香薷以大火煮滾後給媽媽泡腳，老人家全身發完汗，不僅不受風寒，夜裡也更好睡。

如今藥房一間間關門，古老藥方失傳，貫眾等冷門藥材得連跑十家才兩家有賣，她憂心：再倒下去，之後要去哪裡買？

祖先千年智慧 任由蒸發

宜蘭縣林姓民眾感嘆，保健養身或是有小毛病時，光是聽西醫喝溫開水預防哪有用？且一天到晚吃西藥，也不能補身，「中藥是千年智慧，政府要做的是讓人民買到安全的中藥材，而不是讓優良傳統消失。」

台灣中藥從業青年權益促進會理事長古承蒲表示，當經營者老去，中藥行勢必跟著消逝，她去年到新北市新莊區25間藥房詢問承接意願，竟只有3家願意繼續開下去，讓她很震驚，「政府再不加快修法腳步，恐讓千年文化消逝。」

(中國時報)