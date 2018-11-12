學徒熬到藥師 傳承後繼無人

2018年11月12日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

「學徒制最美好也最辛苦的地方，就是經驗傳承！」在桃園開蔘藥行的蔡鐘福，從岳父手裡接下生意，與上一代開業至今已逾60個年頭，從時薪不到2元，每天清晨7點起洗藥、切藥，深夜11點才能休息，最後獲得老闆信任還娶得千金美嬌娘；如今面對藥房傳承，即使女兒已有一身本領，政府不發照，他只能焦急後繼無人。

蔡鐘福今年50歲，國中畢業後就到中藥房當學徒，高中仍堅持半工半讀，以「每天絕不遲到」說服老闆讓他每晚6點到9點上夜校，十分辛苦。

學徒制至少要維持3年4個月，蔡鐘福整天都在洗藥、煎藥、磨粉、搓藥丸：例如當歸先用酒洗，再切片、曬乾、磨粉，最後以蜜熬煮，全程至少4天都是純手工；熟地要歷經半個月9輪蒸、曬，好幾次太累打瞌睡切到手、煮蜜被燙到起泡，只能纏著紗布繼續做。「辛苦又沒錢，好幾次想放棄！」蔡鐘福坦言，頂得住的學徒不到一半。

現年30多歲的蔡雨橙從小跟著爸爸學習中藥泡製，擔心沒有未來，只好先念護理科，「至少跟醫不會離太遠。」若政府遲遲不辦國家考試，她們這些第二、第三代拿不到許可證，從外祖父時代經營至今的藥房，恐怕也只能凋零了。

在新北市新埔市場執業，37年次的盧永嵐，14歲起當學徒，從切藥、磨藥一步步學成，如今高齡70，一身本領都交給兒子盧弘鈞，他憂心萬一自己離世，兒子空有本事卻無用武之地。

「藥師修過16學分就可兼當中藥師，但分得出白朮、熟地、白芍嗎？」盧弘鈞拿著親手炒過、散發香甜氣味的杜仲片說，現在還願意以古法釀造的藥房與藥廠愈來愈少，「不是祕技，卻耗時耗力，」且市面上充斥染色藥材，中醫師或藥師有辦法分辨嗎？盡快開辦中藥師考試，讓他們能取得正式執照，才能延續傳統。

(中國時報)