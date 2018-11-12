學徒熬到藥師 傳承後繼無人

友善列印
中國時報
／台北報導

「學徒制最美好也最辛苦的地方，就是經驗傳承！」在桃園開蔘藥行的蔡鐘福，從岳父手裡接下生意，與上一代開業至今已逾60個年頭，從時薪不到2元，每天清晨7點起洗藥、切藥，深夜11點才能休息，最後獲得老闆信任還娶得千金美嬌娘；如今面對藥房傳承，即使女兒已有一身本領，政府不發照，他只能焦急後繼無人。

蔡鐘福今年50歲，國中畢業後就到中藥房當學徒，高中仍堅持半工半讀，以「每天絕不遲到」說服老闆讓他每晚6點到9點上夜校，十分辛苦。

學徒制至少要維持3年4個月，蔡鐘福整天都在洗藥、煎藥、磨粉、搓藥丸：例如當歸先用酒洗，再切片、曬乾、磨粉，最後以蜜熬煮，全程至少4天都是純手工；熟地要歷經半個月9輪蒸、曬，好幾次太累打瞌睡切到手、煮蜜被燙到起泡，只能纏著紗布繼續做。「辛苦又沒錢，好幾次想放棄！」蔡鐘福坦言，頂得住的學徒不到一半。

現年30多歲的蔡雨橙從小跟著爸爸學習中藥泡製，擔心沒有未來，只好先念護理科，「至少跟醫不會離太遠。」若政府遲遲不辦國家考試，她們這些第二、第三代拿不到許可證，從外祖父時代經營至今的藥房，恐怕也只能凋零了。

在新北市新埔市場執業，37年次的盧永嵐，14歲起當學徒，從切藥、磨藥一步步學成，如今高齡70，一身本領都交給兒子盧弘鈞，他憂心萬一自己離世，兒子空有本事卻無用武之地。

「藥師修過16學分就可兼當中藥師，但分得出白朮、熟地、白芍嗎？」盧弘鈞拿著親手炒過、散發香甜氣味的杜仲片說，現在還願意以古法釀造的藥房與藥廠愈來愈少，「不是祕技，卻耗時耗力，」且市面上充斥染色藥材，中醫師或藥師有辦法分辨嗎？盡快開辦中藥師考試，讓他們能取得正式執照，才能延續傳統。

(中國時報)

兼顧藥管與傳統 立法加把勁 旺視界》生命舞者許芳宜！燃燒自…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。