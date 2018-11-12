馬克宏示警 民族主義正崛起

2018年11月12日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普的車隊遭到裸露上身的女子攔路抗議。（美聯社）

昨是第一次世界大戰終戰百年紀念日，在冷冽細雨中，包括美國總統川普、俄羅斯總統普丁、德國總理梅克爾以及東道主法國總統馬克洪等全球70多國領導人，齊聚法國巴黎凱旋門無名戰士墓參加紀念儀式。在莊嚴肅穆氣氛中，馬克洪警告世人民族主義正在崛起，勿忘一戰慘痛教訓，並呼籲國際合作為和平奮鬥。

美媒體認是向川普喊話

紀念儀式11日上午11點展開，這正是百年前第一次世界大戰交戰雙方，在法國東北部簽署終戰協定、宣告生效的時刻。參加的各國領袖和王室成員，共同搭乘巴士抵達，並一一撐著大黑傘緩緩徒步走向無名戰士墓。不過普丁和川普因安全考量並未和其他領袖一起，而是自行搭車前往。

儀式開始先由孩童朗誦士兵以8種語言撰寫的訊息，馬克洪在演說中呼籲各國領袖通力合作，「為和平奮鬥，讓我們建立希望，而不是以恐懼互相對付。」他說，愛國主義「正是民族主義的相反面。」歐洲領導人中堪稱對全球民族主義浪潮最敢言的馬克洪指出，「民族主義是對愛國主義的背叛…我知道這古老的惡魔已經再度浮出表面，它們準備掀起混亂和死亡。」美國有線電視新聞網（CNN）指，此番說法似乎有向川普喊話的意味。

女子裸上半身狂奔抗議

而為展現國際及多元文化，演出者包括生於法國的華裔大提琴家馬友友，以及歐洲管弦樂隊、非洲歌手和俄羅斯指揮家。過去一星期以來，全球各地都舉行一系列紀念一戰停火百年的活動，凱旋門的儀式是所有活動的重頭戲和最高潮。

由於巴黎近年發生多起死傷慘重的恐怖攻擊，加上出席典禮的陣容非同小可，當局出動一萬名警力高度戒備，凱旋門周邊維安更是滴水不漏，以確保安全。

不過在川普車隊沿著香榭大道前往凱旋門之前，仍發生一場維安插曲。烏克蘭激進女性主義組織FEMEN成員女裸著上半身，秀出身上「假和平製造者」字樣突破重圍，狂奔到距川普車隊數公尺內，不過很快遭維安警力制伏並逮捕。FEMEN向來以裸露示威的手法，針對政治、性別歧視、宗教等社會問題表達抗議。

首屆巴黎和平論壇登場

儀式結束後，馬克洪先在愛麗榭宮舉行午宴，下午並將主持首屆「巴黎和平論壇」，梅克爾、普丁和土耳其總統艾爾多安等都將出席。這項國際會議旨在強調透過國際關係，提升化解衝突、避免戰爭並推動繁榮的重要性，以反擊全球各地掀起的極右民族主義，預防重蹈一戰覆轍。

(中國時報)