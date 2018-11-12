台辦與港澳事務 上海不合併

2018年11月12日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸各省市近期陸續推出機構改革方案，上海《澎湃新聞》昨日報導稱，大陸中央已正式批准《上海市機構改革方案》，上海市委、市政府11日召開全市機構改革動員會進行動員部署。其中，跟北京、天津、重慶等直轄市一樣，上海台辦與港澳事務也沒有合併，其他改革則比照國務院方案。

《澎湃新聞》11日指出，上海機構改革方案特點有三，一是堅決維護黨中央權威和集中統一領導，主要機構設置同中央保持基本對應；二是突出上海超大城市功能特點；三是統籌推進黨委、政府和其他各項改革，構建運行高效的體系。

報導稱，在市委機構改革方面，一是建立健全和優化市委對重大工作的領導體制機制。其中包括組建市委全面依法治市委員會、市委審計委員會、市委教育工作領導小組、市委農村工作領導小組等4個市委議事協調機構。

二是加強市委職能部門的統一歸口協調管理職能。市委宣傳部統一管理新聞出版和電影工作，將市新聞出版局（市版權局）併入市委宣傳部。市委統戰部統一領導民族宗教工作，市民族和宗教事務局歸口市委統戰部領導；市委統戰部統一管理僑務工作，將市政府僑辦併入市委統戰部。

報導指出，在市政府機構改革方面，組建與大陸國務院機構改革對應設置的機構。包括規劃和自然資源局、生態環境局、農業農村委員會、退役軍人事務局、應急管理局、市場監督管理局等。同時，也因地制宜設置地方金融監督管理局、道路運輸管理局等。

值得注意的是，與此前北京、天津、重慶等直轄市公布的機構改革方案一致，此次上海機構改革方案並未提及台辦與港澳辦合併。大陸四大直轄市都未將台辦與港澳事務合併，或成為大陸中央台辦與港澳辦改革的風向標。

(中國時報)