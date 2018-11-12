悼念陣亡美軍 川普缺席挨轟

2018年11月12日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普9日抵達法國巴黎訪問，原訂10日參加第一次世界大戰終戰百年紀念活動，悼念陣亡美軍，後因小雨臨時取消。外界批評，川普對美軍毫不尊敬，還有人諷刺，川普顯然很怕「秀髮被雨淋溼」。

繼去年7月訪問巴黎後，川普10日再度與法國總統馬克洪會談，並準備協同夫人搭乘直升機前往貝勒森林戰場及公墓參加紀念活動。稍後白宮發布聲明指：「由於天候不佳，行程安排與後勤支援困難，川普總統夫婦已取消前往埃納-馬恩河美軍公墓及紀念碑行程」，並改派白宮幕僚長凱利及參謀首長聯席會議主席鄧福德前往悼念。

消息傳出後，引發外界強烈抨擊。許多人取笑川普擔心弄亂頭髮，還有人質疑，下雨並未阻止馬克洪、德國總理梅克爾與加拿大總理杜魯道等領袖參加紀念活動，為何唯獨川普不能出席？

美國前總統布希文膽佛洛姆批評，即使天候不利飛行，川普仍可乘車前往，「太不可思議了，總統大老遠飛去法國參加如此有意義的紀念活動，卻寧願待在飯店房間看電視，而不願親自向100年前在法國犧牲性命的美國公民致意。」前英國首相邱吉爾之孫、現任國會議員索姆斯也推文痛批：「士兵們勇敢抗敵而戰死，但可悲且不適任的（川普）卻連天氣都抵抗不了。」

與前次相比，本次川普與馬克洪互動明顯較不熱絡，2人似乎不再像川普所言的「非常好的朋友」。川普剛到巴黎，就發文抨擊馬克洪成立歐洲部隊的建議，還指責歐盟未善盡擔負北約軍費之責。馬克洪則試圖打圓場，稱自己同意川普觀點，北約責任分擔問題確實需要改善。

(中國時報)