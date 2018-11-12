佛州州長、參議員選舉 重新計票

美國佛羅里達州州長、聯邦參議員等3項選舉將重新計票。圖為選務人員示範可被納入機器計票的問題選票。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

美國期中選舉結束已5天，仍餘波盪漾。佛羅里達州州務卿戴茲納10日宣布，州長、聯邦參議員、農業廳長等3項選舉投票結果不分高下，全州67郡810萬張票將重新計票，預計15日下午3點前（台灣16日上午4點）公布結果。

在聯邦參議員方面，67郡10日提交的非正式計票結果顯示，共和黨籍史考特（即將卸任州長）與民主黨籍現任聯邦參議員尼爾森的差距是1萬2600票，相當於0.15％。

州長方面，共和黨候選人迪尚提斯與民主黨非裔候選人吉倫的差距也只有3萬3600票，約0.41％。吉倫已收回稍早公開承認敗選的立場。

農業廳長的角逐結果更為接近，民主黨的佛萊德僅多出共和黨的考德沃5326票，得票率只差0.06％。

按佛州法律，候選人差距只要在0.5％之內，就會用機器重新計票，且必須在11月15日前完成計票與公布結果。機器重新計票後，差距在0.25％之內，要再進行人工計票，結果將延至18日公布。重新計票和法律訴訟意味佛州的選舉結果可能拖到12月才會揭曉。

除了佛州，喬治亞州州長和亞歷桑納州聯邦參議員之爭的結果也尚未底定。在喬治亞，計票工作仍在進行，共和黨候選人坎普得票率為50.3％，若最後得票率不到50％，仍須在12月4日舉行第二輪投票，與民主黨黑人候選人艾布蘭一決高下。

正在法國訪問的川普指控佛州布羅瓦郡和棕櫚灘郡的民主黨選舉官員舞弊，但川普並未提出任何具體證據。他推文道：「有人想要竊取佛羅里達州兩大郡的選票！我們正盯著看！」

(中國時報)

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