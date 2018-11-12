旺視界》生命舞者許芳宜！燃燒自己 才能與眾不同

2018年11月12日 04:11 中國時報 李欣恬 ／專訪 策畫／ 謝錦芳 執筆／ 李欣恬 攝影／本報資料照片 ／專訪 策畫／執筆／攝影／本報資料照片

許芳宜與世界級明星舞者同台飆舞。（本報資料照片）

許芳宜演出《Salute》，對自己身體的致敬。（本報資料照片）

許芳宜小檔案

享譽國際舞壇、曾任頂尖瑪莎．葛萊姆舞團首席的舞蹈家許芳宜，以行動和熱力感染青年學子。身為國家文藝獎得主、擔任國際舞蹈大賽評審，許芳宜觀察兩岸、韓國、俄國等地的新世代舞者，勉勵想成為頂尖舞者的褶子，別再處於「許自己一個未來」的狀態，要真正去做，「光是喜歡是不夠，要有燃燒自己的勇氣，你所創造的藝術，必須是你的生活，這能讓你與眾不同。」

從小家教嚴 追夢堅毅韌性

問：能否談談您的童年生活。

答：我從小在宜蘭長大，我們家開藥房，爸爸小學畢業，媽媽國中畢業，時代的關係，讓他們無法繼續求學，所以爸爸媽媽對我們有很高的寄望，以前的年代，只有高學歷的人，才能坐在辦公室工作，我的爸爸很羨慕能在辦公室工作的人，特別是「老師」這個職業，所以我們家的每個小孩，後來真的都當老師，我也是老師，現在人人喊我「許老師」。

我們家的家教很嚴，不管是作為一個好公民、作一名好人，爸媽都給了我們很多規矩，並且要求嚴格遵守，你不得不說這些規定都是有道理的，像是走路一定要走在斑馬線上，原因是假如出了什麼意外，可以有所依據；或是關門關太重，要跟門說對不起；要記得隨手關瓦斯，我有次就忘了關瓦斯，不小心燒到妹妹眉毛，幸好只是眉毛不見而已，沒有其他更嚴重的傷害，那次我被罰很慘，爸媽要我牢牢記得，疏忽細節會釀成什麼樣的大錯，這是很嚴重的事情。

在11歲遇到舞蹈以前，我是一個對自己沒有自信的小孩，功課不好，找不到成就感，我很高興自己可以在宜蘭的好山好水長大，宜蘭人都有一種質樸的質地，性格上有種莫名的頑固和堅持，是這塊土地的養成，讓我在追夢的過程中，能展現堅毅和韌性。

征服紐約 爸媽驕傲才合格

問：您在24歲前往紐約闖蕩國際舞壇，花了5年的時間擔任瑪莎．葛萊姆舞團首席，是什麼動力支撐您前進？

答：我認為是「想家」這件事，讓我只能前進，不能後退。現在是數位時代，這年代的思念，和我那時候的思念，速度感不一樣，現在只要一個按鈕，就能和在家人視訊連線；我們卻還會想要期待更多，為什麼不能一個按鈕，爸媽就出現在我身旁。

以前沒有視訊連線的年代，我只要一掛上電話，就是內心澎湃的開始，聽得見卻看不見的思念，成為前進的養分。爸媽的反對，張開雙手對我表達「隨時都歡迎你回家」的關心，反而讓我想要一直往前跑，因為我知道，我得做到讓他們很放心很驕傲，才算合格。

只是喜歡不夠 要有執行力

問：近年跨海擔任兩岸國際舞蹈大賽評審，您對想成為頂尖舞者的學子們，有什麼建議？

答：想成為頂尖舞者，主要取決於面對跳舞的態度，要有燃燒自己的勇氣。試想，在這個時代，大家在物質和資源上，比以前相對豐沛，我經常在想，到底為何要這麼拚搏呢，非得這麼努力不可嗎？全世界只有一個老虎．伍茲、只有一個碧娜．鮑許、只有一個瑪莎．葛萊姆，總統倒是有很多，為什麼要這麼拚呢？

我經常想，要在自己的領域達到頂尖的階段，僅僅只是喜歡是不夠的，如果只是喜歡，就沒有足夠的能量燃燒自己。這種非做不可的態度和勇氣，在相對舒適的環境下無法創造出來，我的意思並不是要命苦，才有條件成功，而是那種下定決心的渴望和動力有多強烈，驅使人前進，那樣的創造，並不是憑空想像出來，而是必須要有執行力。

假如你內心沒有那樣的渴望，就不會有動力，很容易待在原地等待，接下來就會感覺自己一事無成、懷才不遇，但問題是你沒有真正把自己送出去，伯樂要如何看見你在哪裡？

走藝術這條路，很消耗也很燃燒自我，我在國際舞台上看到，目前韓國、俄國的新生代舞者身上有這股強勁的特質，那樣的態度讓我看見民族性的堅毅，因為積極和專注，創造出屬於自己獨一無二的天分，我相信天才會把自己創造成天才，的確，大家都很努力，但除了聰明的努力，還必須把夢想活進自己的生活狀態裡，藝術家必須活在自己創造的藝術裡，而這份藝術必須要來自生活，這讓人獨一無二。

(中國時報)