旺視界》化身嘉誠公主 以手指跳舞

2018年11月12日 04:11 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

許多人對許芳宜的第一印象是舞蹈家，近年她在大銀幕上的表現同樣亮眼，不管是電影《逆光飛翔》裡的舞蹈老師、《刺客聶隱娘》裡的嘉誠公主，都讓人看見截然不同的許芳宜。她表示，飾演嘉誠公主必須要能彈古琴，她從來沒學過，非常緊張，很認真地和老師學了三天課程，透過手部肌肉記憶古琴的指法和彈奏法，但正式彈給導演侯孝賢聽的時候，侯孝賢一句話點醒她，讓她驚覺自己求好心切急過頭，反而抓錯重點。

許芳宜表示，在彈給導演聽時，戰戰兢兢，深怕彈不好，導演像是看穿她的狀態一樣，「他告訴我：『我要的是那個氣味和感覺，不是要你多會彈』，說完他就走了，當下我很想把自己埋進地面。」

許芳宜表示，古琴是嘉誠公主傾訴孤獨的對象，是一個媒介，傳達角色的情感，「假如內心不在一個寂寞的狀態，彈出來的聲響，就顯得空洞，無法悠長，我必須將演奏的技術和情感合而為一，而不是只想要展現演奏的技術，我彈得再好也不及專業古琴老師，這個道理我在舞蹈的領域早已理解，但走進電影的世界裡，我反而忘記了。」

如同電影《逆光飛翔》裡橋段，許芳宜不斷對舞蹈學生說：「不急，不急，不要急。」許芳宜表示，電影裡台詞，正是她長年來感想，「為了求好心切，我們每個人都急過，但專業需要累積，需要時間讓人沉澱和消化，急不得很重要，在輕重緩急之間，抓對重點也是很重要的事情。」

(中國時報)