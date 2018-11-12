旺視界》一路向前衝 只跟自己賽跑

2018年11月12日 04:11 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

從宜蘭女兒到享譽國際的知名舞星，許芳宜表示，舞蹈開啟她人生一連串不可思議的旅程，也因此她總到處演講，把這股熱力感染給更多人，日前在和學子分享的場合，一名學生提問：「老師，假如你發現別人都超越你了，你跟不上進度了，該怎麼辦？」許芳宜快言快語幽默回應：「這我最擅長了，因為我是一個『眼中沒有別人』的人。」語畢，全場哄堂大笑。

許芳宜表示，她口中的「眼裡沒有別人」，指的是一個在道路上專注自我的人，會完全沒有閒暇時刻擔憂別人，「當我一直往前跑，時間已經不夠用了，完全沒有力氣看別人有沒有超越自己，我只會在意自己能不能跑到終點，不會花力氣擔心別人，我相信只要呈現出最好的自己，自然會有自己的位置。」

許芳宜說，跳舞這件事，永遠都有條件更好的舞者出現，「永遠都會有人腳踢得比你高，飛得比你高，但是這樣子的比較沒有意義，要了解自己的能力，想好這些技巧動作，是為了達到哪些創造，假如把腿抬高，是因為有想傳達的訊息，想讓人驚艷，但卻因為身體條件達不到，那可以換不同的方式讓別人驚豔。」

對舞者而言，身體是最大的資產，許芳宜也自許，除了是一名舞蹈家，更是一名身體藝術家，「我想要打破大家印象中的舞蹈框架，身體的創作有很多實踐的方式，跳舞是一個媒介，是打開我視野的人生禮物，身體的舞台，不是只有在舞台上，我認為每個人活著的每一天，在人生裡每個人所處的位置，都是最好的舞台。」

(中國時報)