喵星人、汪星人 投保e指搞定

2018年11月12日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

寵物險保障一覽表

高齡、少子化趨勢，「喵星人」、「汪星人」萌寵，視為家庭的一分子；由於寵物醫療高昂，又沒有健保支持，明台、泰安、富邦等產險公司，積極搶攻「寵物險商機」，寵物險不僅朝保障範圍擴大、開放網路投保邁進，未來還將結合穿戴裝置、替寵物健康把關，富邦產近期則推出無投保年齡限制的寵物意外險，讓老貓、老狗都享有保障。

網路投保 便宜3成

明台產險推出寵物醫療險多年，近來突破實體限制，飼主透過網路即能完成投保，只要出具晶片等相關認證資料，就能簡易完成手續，且年保費低於2000元，比實體通路便宜3成，自9月開賣以來，熱銷5倍以上。

根據統計，寵物險自開賣以來，國內累計投保件數僅448件，是叫好不叫座的保險商品，明台產險商品本部副總李志昌分析，以國內250萬家貓犬換算，寵物險的投保率僅十萬分之三，相較於鄰近日本8％，以及經營經驗豐富的英國25％來看，台灣寵物險有很大的開發空間。

泰安產險分析，寵物險開發目前最大問題是，動物醫院收費標準不一，同樣的情況，醫療收費可能差距5倍、10倍，是保險公司經營保守的主因。

另外，寵物主以為保險等同於健保，以年保費僅幾千元的寵物險來說，應該視為風險分散的工具，如果觀念能有突破，投保率就能有所提升。

意外險 無年齡限制

富邦產險近來新推出的寵物意外險，針對市售寵物險常見的盲點所設計，投保流程簡單、承保項目單純，最大突破是不限寵物年齡、體重，也不需寵物體檢報告，在不指定特定醫療院所就醫的情況下，要廣納寵物投保。

看準民眾假日開車帶寵物趴趴走的商機，新安東京海上產險首創汽車第三人責任「附加車內寵物意外保險」，保單只要多付142元，就能讓隨行的愛狗、愛貓，出門在外多增添一分保障，無自負額、保險理賠上限10萬元。

附加險 兜風有保障

新安東京海上產險近來接獲實際理賠案；陳先生與其女友各養1隻柴犬與貴賓狗，假日兜風、找路分心而出車禍，柴犬骨折、貴賓狗頭部挫傷，當天到合格獸醫診療機構進行診治，醫療花費總計1.2萬元，幸好車險業務員看到陳先生車上毛小孩裝備，投保車險時推薦附加寵物意外險，陳先生才得以拿著醫療單據向保險公司申請理賠。

(中國時報)