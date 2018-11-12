生技女董座 為毛小孩研發商品

達邦蛋白董事長劉郁芬把愛犬蛋蛋當女兒般疼愛，天候潮溼引發的皮膚問題，她利用動物畜牧的專業，為愛犬研發保健食品。（劉郁芬提供）

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中國時報
／台北報導

國內生技廠商達邦蛋白專注研發水解蛋白技術，將黃豆蛋白質分解成小分子胜肽，取代動物抗生素使用、幫助動物造肉；董事長劉郁芬愛狗成痴，把8歲的馬爾濟斯「蛋蛋」當女兒般疼愛，在天氣潮溼的台灣，像馬爾濟斯這類長毛狗有許多皮膚上的問題，劉郁芬不忍蛋蛋常打針、吃藥，突發奇想把動物畜牧的專業，用在自家寵物身上，研發一套寵物保健食品。

馬爾濟斯是長毛狗，耳朵蓋耳通風不易，因台灣天氣潮溼，劉郁芬表示，蛋蛋皮膚常因黴菌感染發炎，不僅患有膿泡症、耳朵發炎外，身體也易有異味，尤其換季時最為嚴重。

劉郁芬確信自家產品很天然，成分是植物胜肽、益生菌，既然打針、吃藥不見好轉，抱著姑且一試的「實驗」心態，反正成分很安全，頂多效益不大，不至於有副作用；劉郁芬歷經1、2年的時間，研發專屬於毛小孩的新產品「肽寶貝」。

劉郁芬透露，研發新產品給蛋蛋吃1星期後，耳朵發炎好轉、眼腺明顯不見，膿泡症傷口也結痂，連續吃了1年多後，今年換季皮膚病沒復發，身上體味也不見了。

蛋蛋是劉郁芬養的第二隻馬爾濟斯，就像親生女兒般疼愛，蛋蛋每天也等著她回家；劉郁芬偶爾帶牠到辦公室上班，就像開心果般讓工作氣氛更輕鬆、融洽。

劉郁芬回想，寵物狗可以扮演陪伴、療癒的心理醫生，18年前不顧媽媽的抗拒，抱了第一隻馬爾濟斯回家，相處久了，牠經常依在老人家腳邊、陪伴，成了老人家最好的心靈安慰，劉郁芬了解飼主把寵物當家人的情感依附，這也成了研發寵物保健食品的動力。

除了給自己的愛狗吃，劉郁芬也以「分享」的心態，把研發的寵物健康食品送給養寵物鄰居、朋友，老狗掉毛、體味情況都獲得改善，在免疫力提升下，讓她對自己的產品更有信心，未來想拓展實體通路，幫助更多飼主提升寵物免疫力。

(中國時報)

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