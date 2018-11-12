手機保險新科技 更貼近民眾生活

2018年11月12日 04:11 中國時報 （本文作者為三井住友海上集團明台產物保險公司總經理陳嘉文）

近10年來智慧手機發展影響社會大眾消費型態改變，隨著物聯網、車聯網、人工智慧、區塊鍊等新科技研發，保險業服務亦不斷演化進步，導入各項方便貼心的新科技服務，同時新科技也研發出相對應的新保險商品。

現代人生活繁忙，可能忽略日常生活風險與保險的需求，因應智慧型手機發展，保險必須是碎片化的設計，透過人工智慧或大數據辨識，融入人類生活的場景，內含於相關的活動將一起付款；例如網路訂房時馬上有旅平險、網路購物時有退貨險，出國時手機透過定位，自動跳出是否投保旅平險，快速方便地完成投保流程，更貼近民眾現實生活。

老齡、少子化的趨勢，毛小孩已成家庭重要成員，而新科技的架構發展下，試想未來寵物保險，除了寵物晶片認證外，穿戴式裝置結合GPS，更摸透寵物生活習性，從固定運動(遛狗)、活動力等數據，保險公司將提供更精準的費率給飼主。

隨著主管機關政策開放，愈來愈多的新科技可應用在詢價、投保、核保、理賠、客服等流程，幾乎所有作業都可線上電子化處理，不僅方便快速、亦可節省大量的紙張而更加環保。

現在最常見的網路投保，即透過認證程序，不用親赴保險公司也能完成投保及付款；行動投保只要經過被保險人書面同意，即可在保險業務員的平板電腦完成電子簽名，並透過電子簽署方式完成送件投保程序，達到無紙化更加環保，此外，保險公司也能透過手機傳送繳費條碼，即可持手機畫面到超商繳費或採用線上繳費。

電子強制證方面，隨著法令車主必需投保的強制汽車責任保險，過去驗車或過戶均需攜帶強制證，今年起也已導入電子化，可將圖檔存放手機隨時備用。

而民眾出國必備的旅平險，當班機延誤有理賠需求時，可利用區塊鍊等技術串聯全球航班資訊，當班機延誤達到「智能合約」設定的理賠標準，即可自動簡訊通知被保險人。

不論科技再怎麼進步，保險業未來仍將回歸本質，專注於強化提昇具有溫度的服務，讓科技創新搭配人性化服務，創造消費者全方位滿意的保險體驗。

(中國時報)