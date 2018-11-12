萌寵當孩養 花錢不手軟

把寵物當孩子養，網購平台貓、狗的飼料或用品，每年以2、3成的速度成長。（Yahoo奇摩提供，圖為柔軟吐司寵物窩墊）

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中國時報
／台北報導

台灣寵物市場商機蓬勃，根據農委會的資料顯示，近10年增加上百萬隻的寵物貓狗，寵物商機上看500億元，且在持續攀升中；Yahoo奇摩根據今年線上寵物展銷售狀況觀察，保健用品、主打中高價位天然食材的鮮肉罐頭類等，是今年的成長亮點，飼主花錢不手軟，把寵物當孩子養。

Yahoo奇摩表示，像結合科技的新型飲水器、餵食器、鎖便桶等高端商品，雖然單價不便宜，但飼主們願意花大錢，讓照顧毛小孩更有效率、更省事，銷售約成長的1.8倍；而寵物保健食品正夯，飼主把寵物當小孩養，像是鮮食罐頭、健骨強壯的保健商品，以及貓咪排毛粉等，都是熱賣商品。

Yahoo奇摩購物中心發現，近年來家狗、家貓的增加，又以貓增加的幅度最大，購物中心貓飼料用品類成長30％以上，狗成長20％以上；而貓、狗飼主對購物感興趣的傾向，有顯著不同，Yahoo奇摩表示，貓飼主以實用性為優先考量、像貓砂、貓跳台等最受矚目，狗飼主則偏好替愛犬打扮，狗衣、狗飾品是愛狗人士注意的焦點。

看準寵物500億元的潛在商機，東森集團旗下的ETToday寵物雲挾157萬粉絲的優勢，近日宣布正式入主寵物實體零售市場，自11月起打通線上與線下，實現各種創意與商機，開啟全新的寵物商業模式，東森購物董事長王令麟表示，注入虛實整合，提供愛動物的飼主們，更方便且多元的消費經驗。

(中國時報)

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