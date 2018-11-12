新故鄉願景－坑子好吉笠 說故事傳技藝

2018年11月12日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／專題報導．攝影 ／專題報導．攝影

透過鏡頭記錄奶奶們進入竹林、挑選竹子過程，圖為李秦教指導挑選偏黃帶綠、大約2年半到3年的長枝竹或觀音竹。

一日遊程最重要的活動就是斗笠彩繪DIY，故事行銷廣受遊客好評。

動員令

桃園市蘆竹區坑子里因鄰近林口磚窯廠，四周又是茶園，居民靠生產斗笠維生，因手工細膩，甚至有「吉笠」美譽，卻不敵大環境而凋零，經社區發展協會奔走，找回過去的女工開班授課、拍片紀錄，並透過遊程故事行銷，終讓失傳的「手編斗笠」起死回生，甚至成為社區一日遊亮點。

全盛時期 日產量逾百頂

坑子社區發展協會理事長陳照琳說，蘆竹區坑子社區位處林口台地，開發很早，曾是平埔族聚落，早年山區到處可見竹葉、竹林，坑子居民即靠編製斗笠等竹製品為業，山下又有南崁舊港，可以將編好的斗笠迅速運到中南部甚至日本販售，在清末、日據時代，坑子成為全台最大的斗笠生產基地，家家戶戶都必備斗笠定型器。

老太太們回憶，全盛時期全村至少30餘戶大型人家製作斗笠，日產量達百餘頂，常見的鄉村風貌，就是婦女們聚在三合院外編製手工斗笠，好手藝聲名遠播，甚至把坑子社區生產的斗笠稱為「吉笠」，即「吉祥的斗笠」。

青年外漂 製笠手藝凋零

但1990年代以後，隨著林口磚窯場相繼停工歇業，茶農不堪進口茶傾銷而轉業，茶園面積逐漸減少，斗笠需求不再像昔日殷切，加上鴨舌帽、頭盔席捲全台，塑膠雨衣、雨傘面市，莊稼人家遮陽禦雨的手工斗笠產業逐漸凋零，因入不敷出，年輕一輩往外謀生，無人願意承襲、製作。

陳照琳說，2000年暑假，社區發起尋回「美笠之鄉」活動，找來僅存的少數幾位祖師級奶奶們，首度開班傳授斗笠絕技，吸引20餘位青壯年居民主動報名參加，更在轄內頂社國小教導學生製作「小吉笠」，透過鄉土教學，學習村內傳統技術，讓子孫更深入了解家鄉文化。

「編笠容易劈竹難！」奶奶們說，劈竹篾技術需長期累積，劈好的竹子還得以劍門整修竹篾邊緣，尤其1頂細工斗笠至少要120根竹篾，每根得達到寬約2公厘、厚0.25公厘標準，傷眼又傷神，就連經驗老道、做一甲子的老師傅仍會不小心刮傷手，還得在指頭裹布保護，更遑論初學者。

且坑子傳統粗工斗笠價格介於200元至350元間，有「斗笠界LV」之稱的細工斗笠，1頂更達1500元至2500元間，相較不到100元的進口斗笠，這項傳統技藝無法養家活口，沒有市場終究只是體驗性質，無法傳承。

影像記錄 編容易劈竹難

陳照琳擔憂坑子先民賴以為生的傳統手工藝失傳，因此結合社區特色推廣一日遊程，其中最重要的就是斗笠彩繪DIY，請來奶奶們現場示範講解、推廣文化技藝之餘，也透過跟奶奶們採買彩繪用的斗笠，讓她們有經濟收入，維持穩定產量，笑言若每天有1團1車40人，斗笠一頂200元，奶奶們一天就有8000元收益，當然就有動力做下去。

陳照琳也跟文化局合作，以影像記錄製作斗笠的過程，尤其「採竹」過去文獻只用「取材」2字帶過，透過鏡頭記錄奶奶們走進竹林，指導挑選偏黃帶綠、大約2年半到3年的長枝竹或觀音竹，砍下帶回劈竹、曬乾製成竹篾再編織的完整流程，期盼有青年回鄉或二度就業者能按圖索驥，「現階段找不到學徒，就透過影片等待有緣人，百年後還有紀錄可以摸索！」

遊客下訂 居民增加收益

「坑子的斗笠用過去柑仔店通路一定會被打趴！」陳照琳深知不能再用傳統方式銷售，結合故事行銷包裝在遊程內體驗，賦予斗笠另外的價值，獲得不少遊客共鳴，甚至返家後來電下訂，用來表演客家採茶舞、或是留念珍藏，陳照琳笑說有需求才能引誘生產，「雖然無法活絡到過往繁華，但也不要因此成為絕響！」

(中國時報)