機捷通車加持 打造蘆竹後花園

2018年11月12日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／專題報導．攝影 ／專題報導．攝影

坑子因位於林口特定區都市計畫保護區內，倖免於工業汙染浩劫，許多閩南傳統建築古厝得以保存，加上居民積極投入社區總體營造，各項傳統文化得以生生不息，手工斗笠、蘆峰烏龍茶、百年古厝等，加上機捷通車利多，力拚坑子成為「蘆竹的後花園」。

坑子面積達943公頃，占蘆竹總面積1／7，人口數卻敬陪末座、為蘆竹倒數第3，年輕人不斷外移，留下的都是老弱婦孺，每10人就有4人是逾65歲的老人，傳產沒落且位處雲霧多的丘陵地，居民深知唯有引進觀光，才能讓傳統農村再現風華，因此串連300年茄苳老樹、百年古厝四品官第藍東山宅、廟中廟、30年前的木炭窯，百年建築工法重現的土埆厝等文史建物，透過社區總體營造打造在地特色。

坑子社區發展協會理事長陳照琳說，坑子幅員廣大、聚落分散，因此包車一日遊行程很受青睞，過去在政府補助下，500元就能包吃包玩、包伴手禮，一推出就秒殺；斗笠、烏龍茶、竹筍、天賜米、洛神花等產品，也可供參訪民眾選購，成為社區的收入來源。

陳照琳坦言，近年衛福部希望回歸關懷弱勢、社區營造補助銳減，社區轉而搭上休閒農業區順風車，成立坑子溪休閒農業推動協進會，結合坑子溪沿線景點，往休閒農業區邁進，更推出導覽地圖，讓遊客可按圖索驥。

陳照琳說，社造以文化保留為主、休閒農業區則能活絡在地經濟，尤其鄰近還有機場捷運A10山鼻站的利多，要以獨特的土埆厝、手工製茶、手感斗笠等在地特色，推出物超所值的農場、生態、文化之旅，活絡地方經濟。

(中國時報)