老農村新活力 陳照琳最大推手

2018年11月12日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／專題報導．攝影 ／專題報導．攝影

坑子社區發展協會理事長陳照琳去年11月才上任，卻能對協會瞭若指掌，全是因為2013年結婚後，公公在當理事長，時任總幹事「蒙主寵召」，她受命輔佐公公，成為「地下總幹事」，由於娘家是傳統製香業，自己念的又是農業園藝，讓她更能以同理心帶領居民發揚坑子的美。

陳照琳娘家是製香工廠，從小就不願踏入傳統產業，大學念園藝，研究所又半路出家讀管理，出社會後成為律師助理，沒想到曾放話絕不回家工作的她，不忍老父拜託，終究還是回家幫忙，透過所學把工廠轉型門市經營，引入神桌、金紙等，打造一條龍的祭祀賣場，讓家業另起爐灶。

陳照琳婚後發現，老人家都是埋頭默默耕耘，覺得「事情做好就好了」，曾當過律師助理、讀過企業管理的她，努力幫忙將行之有年的活動，例如共餐服務的菜色內容、一日遊導覽內容和古蹟修復過程等，全部系統化、文書化，發揮巧思透過剪貼、記錄，讓銀髮長輩加入一起動手動腦，從中獲得成就感。

陳照琳笑說，短短幾年留下的資料夾多達300本，在社區評鑑時一字攤開嚇傻評審，更難能可貴的是所有人都能對活動如數家珍，「理事長反而無用武之地了！」讓評審讚揚不已，也讓坑子社區獲衛福部排序第一的卓越社區殊榮。

陳照琳在公公8年任滿後，全社區無異議通過下出任理事長，年僅38歲的她也為老農村注入滿滿活力。陳照琳坦言傳統製香出身、農業園藝背景，讓她和老人家有共通話題、更能拉近距離，她認為傳產有其發展困難，但不能自怨自艾，唯有動腦另覓出路，才能讓傳產生生不息。

(中國時報)