救花蓮經濟 徐榛蔚多箭齊發

2018年11月12日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚11日出席花蓮縣商人節表揚大會，席間重炮轟蔡政府「一例一休」、「年金改革」決策失當，讓兩岸關係急凍，更讓觀光立縣的花蓮成為經濟重災區。她同時拋出改善鐵公路交通，北中南區規畫「東部好望角」、「縱谷綠寶石」、「有機農業天堂」主題之旅等政見，承諾重拾在地觀光產業商機。

徐榛蔚昨參加花蓮縣商業會舉辦的第72屆商人節表揚大會，和與會工商人士寒暄博感情，感謝業者扎根花蓮，為地方拚經濟；但她也重批民進黨政府經濟政策失當，加上日前台鐵普悠瑪發生翻覆事故，都對花蓮產業經濟造成雙重打擊，觀光市場萎縮超乎預期。

解決交通問題跳票

徐榛蔚進一步指出，中央倉促通過「一例一休」、「年金改革」法案，連續失當的決策，產業陷入急速空洞化，原本低迷的景氣雪上加霜，兩岸關係急轉直下，觀光消費力疲軟不振，讓觀光立縣的花蓮2年來成為經濟重災區，人民苦不堪言。

「高速公路沒有、鐵路雙軌沒有、快速道路也沒有！」徐榛蔚批評，蔡政府選前允諾解決花東交通問題，但2016年執政後不僅未核定花蓮新的交通建設，普悠瑪事故又再次重創花蓮觀光，她要呼籲政府盡速給花蓮人一條安全的路，讓觀光客不必冒險，花蓮人可以平安返家。

規畫三大旅遊主題

徐榛蔚也開出支票說，除繼續爭取完善的鐵公路交通，重拾國內外訪花旅遊的信心，同時也會行銷花蓮觀光，拓展兩岸及國際觀光客源，並依花蓮豐沛的自然人文資源，北中南分區規畫三大旅遊主題，帶動各項產業回春，在花蓮地方經濟獲得重生。

此外，徐榛蔚昨上午也接連參加第三選區縣議員候選人徐雪玉、壽豐鄉長候選人曾淑懿競選總部成立大會，「客家媳婦」進場就受到鄉親熱情歡迎，為她加油打氣，結束客庄掃街拜票後，下午又馬不停蹄從中區趕回花蓮市為「原住民後援會」成立造勢，拉抬原鄉選情。

(中國時報)