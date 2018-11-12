楊徐鄭同場較勁 致詞比建設

2018年11月12日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩（中），由競選團隊幹部徐柑妹（左）陪同，出席新埔鎮長林保祿（右）競選總部成立大會。（莊旻靜攝）

新竹縣唯一同額競選的新埔鎮長林保祿，11日舉辦競選總部成立大會，縣長候選人楊文科、徐欣瑩、鄭朝方都到場，推崇林保祿4年政績。楊、徐上台致詞時針對埔東隧道興建問題交鋒，徐欣瑩指縣府有錢卻不做，楊文科則回擊已完成環評，該案目前正在內政部審查。

林保祿拚連任 百鄉親力挺

無黨籍的林保祿今年競選連任，是新竹縣13鄉鎮市中唯一同額競選者，11日競選總部成立大會中，有上百名鄉親到場力挺，鄭朝方、徐欣瑩、楊文科也依序為林保祿站台，肯定他4年來在新埔執政的成績。

徐欣瑩致詞時表示，她在擔任立委期間，時任交通部長的葉匡時來到新埔，核准中央要給地方2億，做為興建埔東隧道的經費，但當時「縣府說我們有錢」，卻沒有做，她未來上任後會積極爭取。

隨後致詞的楊文科則反駁，埔東隧道案已完成可行性評估、環評，也因埔東隧道案配合高鐵聯絡道計畫在內的台知園區開發案，仍在內政部審查中，他與地方人士多次參與相關會議，「大家都清楚」，未來擔任縣長也會爭取優先開闢生活圈道路。

3人有志一同 搶攻親子票

鄭朝方則提出文化建設新埔、推廣3街6巷9宗祠的特色。3人也分別搶攻親子票源，楊文科11日下午邀請偶偶偶劇團演出，爭取大樓選票。徐欣瑩上午則在竹東、新埔、新豐等鄉鎮車隊掃街，下午出席欣星點亮新竹縣之城市小英雄大型嘉年華。鄭朝方則先後在新埔、新豐舉辦童趣方城市，吸引年輕選民。

(中國時報)