林佳龍花博牌 盧秀燕邀投籃

台中市長林佳龍（左）11日與市議員候選人謝志忠，高舉象徵「大發！」的紅發粿，互祝高票連任。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導
國民黨台中市長候選人盧秀燕（左三）在競選總部舉辦籃球賽，呼籲選民「投籃、也投藍」。（林欣儀攝）

選舉進入肉搏戰，龍燕催票馬不停蹄！花博是台中市長林佳龍選前的最重要政績，11日在為市議員候選人站台時，主打花博牌及海線利多，呼籲「樓仔厝起一半，土水師傅不能換」；國民黨市長候選人盧秀燕則到后里區內埔市場掃街拜票，以90度深鞠躬向選民請託，獲民眾熱情相挺。

提政績 站上國際舞台

林佳龍昨日到豐原區參加與市議員候選人謝志忠的聯合競選總部成立大會，花博效應熱度持續加溫，林佳龍說，台中市主辦東亞青運被打壓，但最近因為台中花博又重新站上了國際舞台，展現台灣國力，讓世界看見台中。

「大船入港！」林佳龍在清水區議員候選人楊典忠競選總部成立大會中表示，海線建設多，政績就是最好的民調；林佳龍隨後也至龍井後援會成立大會，為市議員候選人陳世凱、張家銨站台。

針對13日將舉行的政見發表會，林佳龍說，政見辯論即政績說明，「政見辯論對我完全沒有壓力，就是把平常每天在做的向市民說明」。

拚改變 廣闢運動場館

盧秀燕在市議員候選人陳本添、前立委楊瓊瓔陪同下，到后里區內埔市場掃街拜票，下午盧總部並舉辦「IN是要投籃」3對3籃球賽，邀請球星與民眾面對面接觸。

盧秀燕說，台中運動場館不足，且空氣不好，不適合運動，未來若能當選，將整治空汙並增闢室內外運動場館，廣闢運動場館，更要首創兒童版國民運動中心，設施都為兒童量身打造，讓孩子從小培養運動習慣。

市府表示，空汙市府已進行監控並盡力改善中，盧所提的兒童版國民運動中心，市府也已在「一區一親子館」、公園改造與遊具去塑化等政策中落實。

(中國時報)

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