英賴合體挺勇伯 力抗韓流

蔡英文（前中）、賴清德（前左）合體挺李進勇（前右），力抗「韓流」來襲。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

韓國瑜10日幫雲林縣長候選人張麗善站台，韓流助攻讓張麗善聲勢大旺，蔡英文總統11日隨即偕閣揆賴清德南下雲林，舉行「改革不回頭，鬥陣顧台灣」造勢活動，為尋求連任的黨籍縣長候選人李進勇造勢，雙方攻防進入短兵相接肉搏戰。

大咖助陣 現場湧進上萬人

「改革不回頭，鬥陣顧台灣」11日下午3點在虎尾鎮夜市登場，由蔡英文領軍，率行政院長賴清德、立委蘇治芬、劉建國等民進黨要員全力輔選，現場湧進上萬人，支持者強調「不輸人也不輸陣」，要與10日張麗善的造勢場子一較高下。

蔡英文表示，最近還有人用老招說要把台灣農產品賣到大陸，認為這樣台灣農業才有救；這招前總統馬英九已做了8年，若有用大家早賺大錢了，這就是欺騙。台灣的科技農業已拚出一片天，證明不用依靠單一市場一樣可以出頭天

賴清德認為，李進勇執政4年，照顧農民爭取水井免規費，也創下全國成績最佳的88處長青食堂；另外，還爭取國家布袋戲傳習中心等超過100億的前瞻經費，大力推動雲林建設與發展，大家要用選票繼續將李進勇送進縣府，用力守護台灣、守護雲林。

李批對手最「搶」錢菜販

李進勇指出，韓國瑜是雲林張家的代表，進駐北農公司，雲林張家在全國農會、地方農會、全國合作社等，1年向農民收取拍賣的手續費達數千萬，但農民面對困境時他們卻毫無作為，根本是向農民搶錢的最「搶」菜販。

政壇人士分析，李進勇與張麗善2人造勢活動日期緊臨，場地都選在大型夜市，較勁意味濃厚，張麗善請來藍營人氣王韓國瑜，李進勇則邀中央大咖助陣，選戰層級已由地方百里侯之爭提升到藍綠中央對決，雲林縣長之戰可說備受矚目。

(中國時報)

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