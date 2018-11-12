劉櫂豪拓南迴 饒慶鈴拚雙軌

2018年11月12日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

國民黨台東縣長候選人饒慶鈴參加台東縣台南同鄉會會員大會表示，將心協力為台東人爭取雙軌化。（楊漢聲攝）

「上一代沒做好，這代來做!」藍綠台東縣長候選人11日參加台東縣台南同鄉會會員大會爭取支持，藍綠不約而同聚焦台東對外交通問題，都誓言要改善台東交通。

劉櫂豪表示，從7年前擔任立委迄今，都在交通委員會，推動的南迴公路拓寬工程預計明年就要完工，截彎取直替民眾節省時間，另外，鐵路南迴線的電氣化工程，也將在3年內通車。

劉強調 上一代沒做這代做起

劉櫂豪強調，許多交通問題在上一代就該進行，既然上一代沒有做，就由我們這一代做起，徹底解決交通問題。

饒慶鈴則表示，台東的交通問題，是她心中最關心的事，花東鐵路尚有部分未雙軌化，她會與鄉親共同站再一起，同心協力為台東人爭取更便捷的交通。

改善鐵路 饒喊為鄉親站出來

劉櫂豪還出席民進黨提名卑南鄉長許文獻與鄉民代表候選人陳治東競選總部成立大會，劉櫂豪表示，過去4年大家看見卑南鄉的改變，但真正的不同從24日開始，請鄉親給他機會改變台東。

劉櫂豪表示，許文獻從開始的不被看好，一步一腳印的打動選民，這4年來的改變，讓選民的1票可以光榮的抬頭挺胸，做了對的選擇，卑南鄉也成為民進黨執政的指標，讓大家刮目相看。

劉櫂豪更表示，許文獻對這片鄉土懷抱情感，將心比心，尼伯特颱風時一夜未眠，持續跟他聯繫，從中央到地方，讓卑南鄉能在重大災害迅速站起，這麼有能力的人大家一定要給予高度肯定。

(中國時報)