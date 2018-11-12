右昌搶攻菜籃族 立功籲藍營歸隊

2018年11月12日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

選戰倒數，基隆市民進黨現任市長林右昌11日上午率領同黨市議員候選人到信義市場掃街拜票，發揮母雞帶小雞的功效，搶攻菜籃族票源；國民黨市長候選人謝立功下午則出席七堵區團結大會，希望營造大團結氣氛，讓藍營的票能歸隊，兩人選前超級周末互別苗頭意味濃。

林右昌為拚連任，帶著信義區議員候選人陳東財、陳宜到信義市場掃街拜票，並積極與菜販、民眾握手寒暄。林右昌表示，選戰逼近，現在會密集陪同市議員候選人，到社區和市場掃街拜票，希望獲得所有民眾支持，讓基隆成為最進步、最有希望的城市。

針對謝立功10日在國民黨慶大會上聲稱，自己和林右昌僅差5000票，林右昌昨說：「這個說法很奇怪！」他表示，根據各項民調與街訪，謝與他都有「蠻大」的差距，但無論如何，他仍會一步一腳印，踏實地握每一雙手，爭取所有市民支持，呼籲市民朋友24日全家來投票，支持林右昌，讓基隆進步向前走。

謝立功昨天則與國民黨基隆市黨部主委黃希賢、基隆市副議長蔡旺璉等人一同出席「七堵區風起雲湧團結大會」，邀集泛藍支持者眾到場相挺。

謝立功表示，如今深澳燃煤電廠不用蓋，除了是很多環保團體的貢獻外，還有國民黨一直給民進黨政府壓力，行政院長賴清德因為選舉考量才鬆口退縮，10日晚間新北市長朱立倫也在造勢大會上說「要不是謝立功，大家才能一直堅持反對深澳！」呼籲選民除了支持國民黨候選人外，反深澳公投也要投，否則票太少，民進黨會繼續蓋，繼續騙民眾。

(中國時報)