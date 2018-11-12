王惠美腳力猛 魏明谷秀腰力

2018年11月12日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

選戰倒數13天！彰化縣長候選人比政見、比聲量，也比耐力、體力。國民黨候選人王惠美11日舉辦「手牽手 要捷運」活動，以4小時從二林至員林徒步走完4公里，腳力驚人；民進黨候選人魏明谷則在田中馬拉松賽為跑者鳴槍後，在起跑點前下腰做出「人體拱橋」，筋骨軟Q，引來陣陣驚呼。

國民黨籍王惠美與逾2000名支持者，沿著所提政見藍圖中、捷運藍線所在的148縣道，從二林、溪湖交界處，一路往東京埔心走至員林市三民公園，4小時走完全程14公里，致詞仍聲音宏亮、不顯疲態，令同黨同志也不禁佩服。

王惠美說，4年來彰化流失1.2萬人口，未來4年是發展關鍵時刻，彰南捷運能平衡南北彰發展，對手不幫忙爭取、只會潑冷水，呼籲選民換縣長，她當選後，會馬上成立專責單位全力推動捷運。

魏明谷昨一早為田中馬鳴槍後，到彰化市果菜市場促銷優質農產、為黨籍同志成立總部站台，晚間在社頭造勢晚會上強調政績，並火力全開回擊對手，一連3天造勢晚會，昨晚獨挑大樑，不看稿、展現超強演說功力。

魏明谷強調，南彰化的鄉鎮土地面積大、人口較少，應先健全公路網，再談捷運規畫，否則只是天方夜譚、不切實際，縣府也沒有那麼龐大的經費來興建、維護。

無黨籍候選人黃文玲昨則出席鹿港、和美2場音樂會，陪鄉親長者一起唱歌。

(中國時報)