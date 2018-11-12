張家鄉掃街 民眾喊縣長加油

張麗善（前左二）邀韓國瑜站台後聲勢看漲，支持者大喊「縣長加油」。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣長候選人張麗善10日邀韓國瑜站台造勢後聲勢大漲，11日回家鄉土庫鎮掃街拜票時，特地到順安宮感謝媽祖，希望媽祖庇佑讓「馬光女兒」在縣長選戰脫穎而出，支持者則大喊「縣長加油」。

張麗善的土庫鎮拜票行程，由前立法委員張嘉郡、縣議員王士壬、議員候選人王鈺齊、鎮長候選人張新榮、鎮民代表會副主席侯贈寶等人陪同，沿途許多民眾施放鞭炮熱烈歡迎、高喊「縣長加油」。

張麗善說，她回到故鄉馬光厝第1件事情就是到順安宮向媽祖報告、祈求，希望在媽祖的庇佑下讓「馬光女兒」在縣長選戰中脫穎而出，高票當選，為所有的雲林人服務。

張麗善指出，10日韓國瑜來雲林與她共同為農民發聲，韓的「農產品外銷」政見與她的「麥寮港改制為工商綜合港」，都是為了促進農產外銷、搶攻國際經貿商機，2人政見相輔相成、不謀而合，都講到農民心坎裡。

張麗善認為，麥寮港具備國際工商綜合港潛力，僅由台塑六輕使用，非常可惜；如果改制為工商綜合港，將有助於雲林縣由基礎工業及傳統農業縣轉型為工商農大縣。

張麗善強調，雲林人精神就是腳踏實地，一步一腳印的做事，她會秉持這項原則，贏得所有鄉親的認同與肯定，呼籲土庫鄉親一定要團結，在24日讓她贏得最後勝利，讓雲林上場。

(中國時報)

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