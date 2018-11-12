回防板橋 侯以榮民之子為傲

2018年11月12日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

「我是榮民之子！」國民黨新北市長候選人侯友宜11日在板橋舉辦萬人團結大會。他致詞時強調，父親是菜市場肉販，也是曾為中華民國奮戰的榮民，不分顏色只為中華民國做事，希望支持者給他機會「讓非典型政治人物可以改變台灣。」

選戰倒數，侯友宜除直搗三重等綠營票倉，也積極回防，11日他在板橋舉行萬人團結大會與板橋市議員候選人周勝考、曾煥嘉、蔡元之、劉美芳、林國春一同造勢，吸引萬人擠爆板橋第一運動場廣場。

侯友宜表示，他只想透過這場選舉像大家證明正向選舉論述的力量，以及一個腳踏實地一步一腳印工作的公務員也可以得到市民的支持；別人選一輩子，自己只懂得一步一腳印。

侯友宜也說，他堅決守護市民的健康，未來絕不核發新設生煤許可，讓燃煤電廠「蓋也蓋不起來」；板橋發展的好整個新北都會跟著起飛，除把軌道建設提升到三環六線，還要搭配捷運都更，捷運到哪裡，都更就做到哪，還有多元托育，減輕大家生兒育女的負擔。

侯友宜話鋒一轉強調，有人常問他老爸是什麼顏色，他父親是個認真打拚的古意人，受過日本教育，也在抗戰中念海軍官校，到大陸接收日本軍艦，為中華民國而戰。他說，直到有天父親拿出中華民國榮譽國民證件，他還以為父親擁有這張證件是想獲得政府照顧，不過父親告訴他「這是我為國家奉獻的證明」。

「我爸爸是榮民你們知道嗎？」侯友宜向群眾呼喊說，父親為國家做事，也勉勵他要為國家做事，這就是他的爸爸，這就是他的家，不要貼標籤，一起好好為中華民國做事。台灣在對立衝突的過程當中不斷「倒退嚕」，年底這場選舉大家一定要盡全力幫侯友宜拉票，用選票證明侯友宜堅持的正向價值，用選票證明腳踏實地不噴口水才可以獲得市民青睞「讓非典型政治人物可以改變台灣。」

(中國時報)