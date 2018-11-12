回防板橋 侯以榮民之子為傲

國民黨新北市長候選人侯友宜11日在板橋舉辦萬人團結大會，吸引萬人擠爆會場。（葉德正攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

「我是榮民之子！」國民黨新北市長候選人侯友宜11日在板橋舉辦萬人團結大會。他致詞時強調，父親是菜市場肉販，也是曾為中華民國奮戰的榮民，不分顏色只為中華民國做事，希望支持者給他機會「讓非典型政治人物可以改變台灣。」

選戰倒數，侯友宜除直搗三重等綠營票倉，也積極回防，11日他在板橋舉行萬人團結大會與板橋市議員候選人周勝考、曾煥嘉、蔡元之、劉美芳、林國春一同造勢，吸引萬人擠爆板橋第一運動場廣場。

侯友宜表示，他只想透過這場選舉像大家證明正向選舉論述的力量，以及一個腳踏實地一步一腳印工作的公務員也可以得到市民的支持；別人選一輩子，自己只懂得一步一腳印。

侯友宜也說，他堅決守護市民的健康，未來絕不核發新設生煤許可，讓燃煤電廠「蓋也蓋不起來」；板橋發展的好整個新北都會跟著起飛，除把軌道建設提升到三環六線，還要搭配捷運都更，捷運到哪裡，都更就做到哪，還有多元托育，減輕大家生兒育女的負擔。

侯友宜話鋒一轉強調，有人常問他老爸是什麼顏色，他父親是個認真打拚的古意人，受過日本教育，也在抗戰中念海軍官校，到大陸接收日本軍艦，為中華民國而戰。他說，直到有天父親拿出中華民國榮譽國民證件，他還以為父親擁有這張證件是想獲得政府照顧，不過父親告訴他「這是我為國家奉獻的證明」。

「我爸爸是榮民你們知道嗎？」侯友宜向群眾呼喊說，父親為國家做事，也勉勵他要為國家做事，這就是他的爸爸，這就是他的家，不要貼標籤，一起好好為中華民國做事。台灣在對立衝突的過程當中不斷「倒退嚕」，年底這場選舉大家一定要盡全力幫侯友宜拉票，用選票證明侯友宜堅持的正向價值，用選票證明腳踏實地不噴口水才可以獲得市民青睞「讓非典型政治人物可以改變台灣。」

(中國時報)

陳光復澎湖拚場 營造綠大團結 把握星期天 雙徐勤掃街

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。