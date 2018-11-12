把握星期天 雙徐勤掃街

2018年11月12日 04:11 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

尋求連任的苗栗縣長徐耀昌（左二），11日到市場拜票，濃厚人情味讓他感到既熟悉又溫暖。（何冠嫻翻攝）

苗栗縣長徐耀昌尋求連任，11日行程滿檔，一大早便到市場掃街拜票，並參加各候選人總部成立大會，發揮「母雞帶小雞」力量。對手徐定禎也利用假日到後龍、獅潭、大湖等市場、店家拜票，並舉辦縣政說明會。

適逢黃道吉日，許多縣議員、村里長等候選人，皆在11日成立競選總部，徐耀昌表示，為發揮母雞帶小雞力量，只要是國民黨提名或對國民黨友善的候選人邀請，都會親力親為站台加油。他指出，若時間不允許，也會提前致意並請夫人蔡麗卿、辦公室主任及地方祕書代表參加，為選情造勢加溫。

徐耀昌11日在市場逐一和攤商、民眾誠摯握手，他表示，市場除了有各式新鮮食材與傳統美食外，還有熱情的招呼，充滿濃厚人情味。徐耀昌強調，連任後將積極推動農特產行銷、促進農業升級，希望大家繼續踴躍支持苗栗農特產，活絡經濟。

徐定禎也勤跑各鄉鎮掃街，不但到後龍市場、周邊店家、夜市等向民眾鞠躬握手，更利用空檔為里長、代表等候選人加油站台。此外，徐定禎還到頭份、獅潭、大湖等鄉鎮舉辦小型縣政說明會，貼近選民、傾聽地方的心聲。

徐定禎在各說明會中堅定承諾，當選後絕對實行免費營養午餐政策，強調「做不到就下台！」，且已在頭份市公所下年度的預算，編列4000萬元補助學校冷氣機的裝設，盼改善教室環境。

(中國時報)