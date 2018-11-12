桃市藝文界 助攻鄭文燦

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中國時報
／桃園報導

桃園市藝文界聯誼大會11日舉辦支持桃園市長鄭文燦連任後援會，被詢問12日高雄市長候選人韓國瑜將到桃園造勢，鄭文燦表示，選戰這段時間，國民黨「大咖」陸續來過桃園，選舉最重要的是市民而不是大咖。

媒體詢問鄭文燦對11日早上新北市長候選人侯友宜、12日韓國瑜到桃園為桃園市長候選人陳學聖助選看法。鄭表示，桃園持續進步、改變，市民心中都有很清楚的評價，而任何助選人員講的話，有沒有貼近民意，大家都可以了解。他強調，選舉建設才能加分，而抹黑比賽是不會得分的，在所有地方選舉都是一樣的道理。針對韓國瑜，鄭文燦更強調，選舉的重點是市民，並非大咖。

鄭文燦說，上任以來，市民參加藝文活動意願提高，如地景藝術節，包含環境藝術、民眾參與都可以成為桃園的特色。此外也立志打造沒有圍牆的藝術館、沒有舞台的劇場。他強調，這4年來桃園的品牌打造得非常成功。

提到建設，鄭文燦說，市立美術館即將在11月正式動工。將具備展覽、典藏、研究、教育、文化、觀光等多重功能，也設置兒童美術館、橫山書法藝術館、土地改革館等3個小館。此外圖書館也規畫了圖書總館和10個分館，要讓每個圖書館都像文化中心。以龍潭圖書館為例，有展覽、表演、影音典藏，還有鄧雨賢的紀念館，留下音樂史料。

(中國時報)

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