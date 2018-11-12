賴揆自誇政績 交棒黃偉哲

行政院長賴清德（黑西裝者）陪同台南市長候選人黃偉哲進場拜票。（程炳璋攝）

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中國時報
／台南報導

距9合1投開票日不到2周，民進黨台南市長黃偉哲11日在永康區舉辦1場溪南造勢大會，行政院長賴清德南下站台，自誇在台南市7年政績輝煌，黃偉哲是最適當的台南市長接替人選。

黃偉哲在選前最後階段賣力衝刺，11日選在曾當選台南縣議員的永康區造勢，賴清德、內政部長徐國勇、總統府前祕書長葉菊蘭、立委王定宇、林俊憲與陳亭妃都到場力挺。

賴清德細數過去7年在台南執政時，對於治水、招商、還債種種政績，認為由黃偉哲接棒延續市政，是最合適人選。

賴清德自誇在7年市長任內，成功招商超過2000多件投資案，投資金額超過1兆元，創造10萬個工作機會，總產值超過1兆6000億；若把台積電5奈米晶圓廠或未來3奈米晶圓廠的投資算入，還有另外的1兆1000億投資，對台南的工商發展更大。

賴清德宣稱自己會持家，台南市因為投資案增加，歲收跟著增加，過去共還200多億公債。他還說，台南觀光產業每年吸引遊客達350萬過夜人次，對台南經濟助益甚大；更提出新農人政策，去年台南市農業總產值有620億元，較合併前多出100多億。

賴清德呼籲，選前最後階段，對手假民調、假新聞很多，要小心對手的黑函與奧步，堅定支持民進黨提名的候選人。

黃偉哲表示，對於最近對手不斷唱衰台南感到不以為然，他覺得故鄉就像市民心中的父母，無法接受說台南差的人卻要來當台南的父母官，要市民24日用選票教訓抹黑故鄉的候選人。

(中國時報)

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