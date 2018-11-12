候選人質疑角色 農會忙撇清

2018年11月12日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

議員選舉連農會也被拖下水！嘉縣議員候選人何子凡日前質疑農會在選舉中扮演的角色，竹崎地區農會總幹事林孟怡10日晚上在臉書嚴正聲明，強調自己完全清白，不容許被誣衊。何子凡則回應說，從未指名道姓或說是哪個農會，歡迎循司法途徑釐清。

近日竹崎地區接連有人買票被抓，何子凡在臉書寫到，同一個議員候選人，這麼肆無忌憚的持續、全面買票，難道是背後有高人撐腰？難道是明文規定買票無罪？

不料，竹崎農會竟在臉書貼出聲明表示，針對何姓議員候選人在臉書上自問自答的誣衊言論，將保留法律追訴權，以正視聽。

對此，何子凡也在自己臉書貼文指出，對方親自輔選操盤的議員候選人，1周內被抓到3次樁腳買票被聲押，竟然還有顏面發那麼心虛與無知的聲明稿，難道忘記身為農民組織的使命了嗎？更不忘標上「認真買票的人」、「行動買票團隊」，火藥味濃。

竹崎地區農會總幹事林孟怡表示，她關心地方政治，但沒有介入買票行為，何議員將她冠這個罪名太過分了。雖是後援會會長，但候選人買票跟她沒有關係，林孟怡也說，有很多人被抓，若她真的有涉入，檢調不會讓她這麼悠閒在這邊，自己完全清白，不容被誣衊。

何子凡則表示，自己的貼文內容並沒有指名道姓或說是哪個農會，是有人自己對號入座；還說，「歡迎來告」，循法律途徑釐清事實，還質問農會的角色難道是選舉操盤手，甚至買票大本營？

(中國時報)