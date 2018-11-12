藍營團結力挺 讚褚有內涵

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中國時報
／桃園報導

投入桃園市議員選舉的蘆竹區長褚春來11日成立競選總部，受到國民黨徵召，國民黨市黨部和黃國園黨部都站台力挺，國民黨市長候選人陳學聖也懇託大家一起幫褚和他「拉票、催票和投票」，但脫黨參選的市長候選人楊麗環「不請自來」，雖比陳還早到，仍僅能在台下拜票，黯然離開。

褚春來昨在光明河濱公園成立競選總部，現場湧入逾3千名支持者高喊「凍蒜」，展現高人氣，褚雖以無黨籍出征，卻受到國民黨徵召，市黨部書記長李祐銘、黃國園黨部主委于北辰都站台力挺，于大讚褚做過行政長官、民意代表，監督、挨罵、做事全都經歷過，一定要用所有力量讓他高票當選。陳學聖也讚褚「有內涵」，一定是百分百最好的議員。

前立委吳志揚和陳根德笑褚在中華民國自治史上空前絕後，當過蘆竹鄉長、市長和區長，沒有人比他更了解蘆竹，當過行政首長熟悉預算，進入市議會更能爭取福利跟建設，並細數他政績，像是竹夢橋獲行政院公共工程金質獎、南崁溪辦燈會、五酒桶山公園等，都是在他任內規畫、完成，為了蘆竹建設一定要讓褚高票當選。

褚春來的妻子王春枝中秋節從樓梯跌落，昨也坐輪椅負傷出席，感嘆自己無法幫上忙，一度哽咽落淚，場面感人，強調褚一定不會讓大家失望，拜託大家當褚的超級助選員、送他進議會。

(中國時報)

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