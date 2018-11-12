高思博推青年可負擔宅

2018年11月12日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

繼與世界級電競明星同台宣布將打造南台灣電競產業鏈政策後，國民黨台南市長候選人高思博11日指出，他的青年政策有3大主軸，就是要讓台南青年「住得起、生得起、養得起」，發展青年的可負擔宅，絕對要讓讓年輕人能夠落地生根。

目前只租不售的社會住宅，是否符合國人的居住期待？高思博認為有爭議，台南應該推動「可負擔住宅」，而非社會住宅，可以透過政策手段達成，例如：彈性容積獎勵，讓市場自願興建可負擔宅。不過，政府也不應太早釋放出可負擔宅可能的地點，避免引發市場炒作。

高思博還說，台南是文化古都，開發時一定會遇到許多限制跟衝突，老城區的文化保存一定要用頭腦跟智慧，這在日本京都、義大利威尼斯等許多城巿都有成功的經驗。唯有引導型的土地發展，透過基礎建設與發展交通，才能舒緩舊城區的人口壓力，進而保護老城區，因此台南要發展新的都心，才能把發展受限的舊城區保護住。

高思博還強調，老屋不代表危險，台南正是擁有很多老宅，才能吸引觀光客駐足，不是一定都必須都更；台南的老屋、佬文化要透過生活式的保存，而非凍結式的保存。

至於發展新的都心，公共設施才能承載增加的人口。高思博主張發展青年的可負擔宅，讓年輕人能夠落地生根，如此不僅能夠創稅、還能增加台南的人口，並打造1小時生活圈，打破交通限制的藩籬，翻轉就業機會。

(中國時報)