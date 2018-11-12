小英輸不起 先找好墊背

2018年11月12日 04:11 中國時報 陳建仲

今年的九合一選舉，國民黨候選人韓國瑜掀起自高雄蔓延全台的「韓流」，打得民進黨上下惶惶然不知所措，從蔡總統乃至美國在台協會主席莫健都一再指稱對岸介入選舉，姑且不論民進黨政府企圖藉此指控轉移民眾不滿執政之心，有如司馬昭之心；在民進黨把「中共介入」喊得震天價響時，不就等於承認台灣猶如不設防的脆弱之島，而蔡政府卻至今連一個匪諜都抓不到。這樣的反差，不正好證明民進黨無能，更該下台。

民進黨完全執政後，坐擁龐大行政資源，2年多來更不惜破壞三權分立、將行政權極大化，利用黨產會和促轉會凍結國民黨黨產資源，綁住國民黨的手腳，原以為以這樣的絕對優勢，九合一選舉將如探囊取物，不料選戰進入倒數後，民進黨執政的中南部8縣市除嘉義縣、屏東縣和台南市外，其餘5個縣市竟全告急。

但在「韓流」帶動全台拒絕藍綠惡鬥生態的颶風下，蔡總統竟無視黨內縣市長參選人的選戰訴求被迫與黨中央切割的無奈，再度高舉「反中國介入」大旗、吹起綠色羽林軍的最後集結號，執意向「統獨戰場」開拔。

蔡總統最近在競選造勢場合中，不斷指控對岸打壓、恐嚇台灣，製造假新聞、介入選舉，號召台灣人要團結反抗中國併吞。在10日美國大華府台灣同鄉會50周年的祝賀影片中，蔡總統更說，這次選舉，全世界都在看台灣人會選擇親中的政黨，還是會繼續堅持民主與主權。蔡政府上下一致打反中牌，連美國在台協會主席莫健也「贊聲」，表示兩岸使用相同語言，加上台灣享有言論自由，使得台灣成為全球面臨假消息傷害風險最高的地方。

台灣確實相當危險！長期低薪、農漁品價格崩跌、消費乏力、電力不足、空汙嚴重、社會對立、兩岸關係緊張，網民認為必須推倒民進黨台灣才有希望，但民進黨卻說這些推文都是對岸搞的鬼。為強化大陸介入選舉的印象，國安單位公開表示，對岸介入選舉的情蒐累計已達33件，然而，至今卻查無結果。對照蔡總統等高層指控大陸介入台灣選舉的嚴重情況，民眾不禁要問，相關單位無法防範、遏止、查緝這些行為嗎？還是這說法只是操作選舉的一種奧步？

沒有人會相信對岸不會企圖影響台灣的選舉，不論是惠台政策、拉攏朝野政商人士、補助民間交流、陸客來台等都可能影響台灣民心。然而，泛綠媒體長期醜化大陸和渲染對岸敵意的報導，可說是五十步笑百步。但以前是泛綠網軍打得泛藍土崩瓦解，這次是綠軍在網路上被追打，蔡總統輸不起，泛綠也輸不起，不怪中共能怪誰？

蔡總統指責國民黨始終杯葛、反改革，「製造垃圾或是丟垃圾的人，沒有資格嫌掃地的人掃得慢」，卻遭陳水扁在臉書上教訓：「人民有權透過選票教訓民進黨。」確實，人民才是頭家，民怨才是此次民進黨選情低迷的源頭；拒絕民進黨的人，不等於是中共同路人；蔡總統休想把敗選的責任推給北京！（作者為資深媒體人）

(中國時報)