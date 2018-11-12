羅智強是吸票機又怎樣？

2018年11月12日 04:11 中國時報 陳長文

「韓流」席捲全台，韓國瑜成了全民英雄，被國民黨眾人團團圍簇。

但我想談另一個人：羅智強。

在多數人都還認為韓國瑜根本不可能贏過陳其邁、韓國瑜民調仍大幅落後，募款不易，得靠「滷肉飯」打選戰時，羅智強就支援了100輛公車廣告到高雄聲援韓國瑜。在韓國瑜最艱困時，羅智強提供了韓國瑜最早的一波地面文宣。

工人家庭出身的羅智強不是家財萬貫的富二代，也得很辛苦地募款，但當羅智強好不容易募到了選舉的「第一桶金」，他不是拿來掛自己的選舉看板，卻投到高雄去聲援韓國瑜。直到今天，走在大安文山的街頭，舉目所望，盡是其他候選人們的看板，有些人已掛出上百面的看板，但你看不到一面羅智強的看板。他一面看板也不掛，自己也在「雪中」，卻跑到高雄為韓國瑜「送炭」。這樣的情義實是難能可貴。

羅智強的不可思議，還不止如此，他接下來還支援了100輛三問林佳龍的公車到台中聲援盧秀燕，雖然才上路半天就被台中拆光光，但卻也成功地讓大家看到台中的問題；在媒體炒作連「小雞」都不挺丁守中的新聞時，羅智強又支援了100輛公車廣告，在台北宣示力挺丁守中，以行動破除對丁不利的謠言；他又在新北打出100輛反深澳電廠的公車，不久後民進黨政府就宣布放棄深澳燃煤電廠；管中閔的台大校長被民進黨蠻橫拔掉，羅智強也出了100輛「拒投民進黨，台大有校長」的公車在台大附近趴趴走，帶給執政者極大的壓力；他本想支援桃園陳學聖「1124滅東廠」、「投鄭文燦就是投蔡英文」的公車廣告，但羅智強的「嗆聲公車」全台跑，已經嚇到了執政者，壓力灌向公車業者，桃園沒有公車業者敢刊羅智強的廣告。其他包括台南、基隆，都有羅智強支援的影子…。

當他義助全台各地的同志時，在他的選區你還是看不到羅智強任何一面看板。而他在做什麼，他就是每天早晚、不論晴雨，站在大安文山的街巷中街頭演講，羅智強自嘲這是他在大安文山掛出唯一一面的「人肉看板」。

在這場選戰中，除了韓國瑜是令人振奮的傳奇外，羅智強也是一個激勵人心的故事。然而，羅智強卻在他的選區中飽受「吸票機」的耳語圍攻，陷入「寒流」，在他最需要援手的時候，他也沒去求助韓國瑜幫他站台，而是體恤韓國瑜，不去占他的時間，希望韓國瑜專心投入高雄選舉，有多的時間就休息。一個有義氣、有熱情、擅長論述、充滿創意點子、戰鬥力十足的羅智強，卻因為「表現太好」而要受到吸票機的「懲罰」，不覺得荒謬嗎？

國民黨在野的這幾年，羅智強引領議題、捍衛信念的堅持，很多人都看在眼裡。當馬英九民調落井，被各方下石，連同黨同志都對他開炮時，羅智強一路走來始終如一地為馬英九辯護，2年多前一句「還馬英九公道者，必蔡英文！」更成了先知預言。待到馬英九再度成為人氣王時，羅智強卻鮮少和馬英九同框亮相，我曾問他為什麼，他說：「馬英九是公共財，讓大家去分享他的光環吧！」

羅智強也是最早用「髮夾彎」評論蔡英文的人，這個評語傳神地點出了蔡英文執政，政策反覆帶給台灣的傷害；而近來網路最熱門的流行語「1124滅東廠」，這句話大夯的濫觴，也是從羅智強的臉書貼出了網友傳播的「月餅藏紙照」開始，維基百科還把這句話收錄成為條目；而羅智強95萬粉絲的臉書，更成為國民黨人氣最旺的意見平台之一。

羅智強的戰力，說他是國民黨的常山趙子龍也不為過。所以，羅智強是不是吸票機？這件事重要嗎？一個趙子龍勝過10個夏侯傑。不是嗎？

沒有任何公職在身，羅智強既不是議員，也不是立委，但他發揮的戰力，他的議題影響力，早早超過任何議員、立委所能發揮的影響力。這位國民黨的趙子龍，竟然因為害怕他「票太多」，寧可讓他受到「吸票機」的圍剿，倘若因為「吸票機」耳語而落選，試問誰還願意當國民黨的理念先鋒？

所以，如果認為羅智強「戰」出了大家的心聲，值得鼓勵，就該用選票給他掌聲，而不是用「吸票機」耳語斬殺功臣戰將！（作者為法學教授）

(中國時報)